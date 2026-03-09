सूर्यकुमार यादव बने सबसे सफल T20I कैप्टन, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को कर दिया धराशायी
सूर्यकुमार यादव दुनिया के सबसे सफल टी20आई कप्तान बन गए हैं। एशिया कप और टी20 विश्व कप की ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान सूर्या कुमार यादव का विन पर्सेंटेज बतौर कप्तान टी20आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा है।
T20 World Cup 2024 के बाद जब सिलेक्टर्स ने सूर्यकुमार यादव को भारत की टी20आई टीम का कप्तान बनाया था, तो हर कोई उस फैसले की आलोचना कर रहा था। इसके पीछे का कारण ये था कि हार्दिक पांड्या काफी समय से टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे और दर्जनों मैचों में कप्तानी कर चुके थे। हालांकि, सिलेक्टर्स का सूर्या को कप्तान बनाने का दांव अच्छा रहा और वह आज दुनिया के सबसे सफल टी20आई कप्तान बन चुके हैं। एशिया कप और टी20 विश्व कप की ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव का विन पर्सेंटेज बतौर कप्तान टी20आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। उन्होंने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल मेंबर्स नेशन की टीम के कप्तानों में सबसे अच्छा जीत प्रतिशत अभी तक रोहित शर्मा के नाम था, लेकिन टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल जीतते ही सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। सूर्यकुमार यादव ने अब तक 52 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है, जिनमें से 42 मैच उन्होंने जीते हैं, जबकि 8 मैचों में हाँ मिली है। 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। सूर्यकुमार यादव का जीत प्रतिशत बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 80.77 का है।
रोहित शर्मा ने भारत को 80.65 फीसदी मैच जिताए हैं। रोहित ने 62 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 50 मैचों में टीम को जीत मिली है, जबकि 12 मुकाबले उनकी कप्तानी में भारत ने गंवाए हैं। लिस्ट में फुल मेंबर्स नेशन्स से तीसरे कप्तान सरफराज अहमद हैं, जिन्होंने 78.38 फीसदी मैच पाकिस्तान को जिताए थे। 37 मैचों में से 29 मैचों में उनकी टीम को जीत मिली थी। मिचेल मार्श चौथे स्थान पर हैं, जिनका विनिंग पर्सेंटेज टी20आई क्रिकेट में 69.23 का है। 39 मैचों में से 27 मैचों में उन्होंने टीम को जीत दिलाई है। साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ ने 66.67 फीसदी मैच अपनी टीम को जिताए हुए हैं। 27 मैचों में से 18 मैचों में उनकी टीम को जीत मिली थी।
T20Is में सबसे ज्यागा जीत प्रतिशत वाले कप्तान (फुल मेंबर्स टीमें)
80.77% - सूर्यकुमार यादव (M: 52, W: 42, L: 8, NR: 2)
80.65% - रोहित शर्मा (M: 62, W: 50, L: 12)
78.38% - सरफराज अहमद (M: 37, W: 29, L: 8)
69.23% - मिचेल मार्श (M: 39, W: 27, L: 9, NR: 3)
66.67% - ग्रीम स्मिथ (M: 27, W: 18, L: 9)
*कम से कम 20 मैच, जिसमें सुपर ओवर/बॉलआउट में जीत शामिल है
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें