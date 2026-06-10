कप्तान सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर हुए फुस्स, एक की टीम T20 लीग से बाहर तो दूसरी की उम्मीदें बाकी
सूर्यकुमार यादव की टीम मुंबई टी20 लीग से बाहर हो गई है। उनका आखिरी मैच में बल्ला नहीं चला। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी धमाल मचाने में नाकाम रहे।
हाल ही में भारतीय टी20 टीम की कप्तानी गंवाने वाले सूर्यकुमार यादव को एक और झटका लगा है। सूर्यकुमार के नेतृत्व वाली ट्रायम्फ्स नाइट्स एमएनई मुंबई टी20 लीग 2026 से बाहर हो गई है। ट्रायम्फ्स को अपने आखिरी मैच में ईगल ठाणे स्ट्राइकर्स के हाथों 24 रनों से हार का सामना करना पड़ा। शार्दुल ठाकुर की अगुवाई वाली ईगल ने मंगलवार को 179 रनों का टारगेट दिया था लेकिन ट्रायम्फ्स की पारी 18.5 ओवर में 148 रनों पर सिमट गई। सूर्या फुस्स रहे। उन्होंने 16 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाए। उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला। ट्रायम्फ्स के लिए अखिल हेरवाडकर और परीक्षित वलसांगकर ने 33-33 रनों की पारी खेली। नूतन कुमार गोयल ने 19 रनों का योगदान दिया। ईगल की के पास है।
सूर्यकुमार यादव ने चुनी थी बॉलिंग
सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। ईगल का शीर्षक्रम लड़खड़ा गया। सिल्वेस्टर डिसूजा ने दो विकेट लिए। हालांकि, साईराज पाटिल ने 46 गेंदों में पांच चौकों और चार छक्कों की मदद से 69 रनों की अहम पारी खेली। विकेटकीपर शाश्वत जगताप की 10 गेंदों में 29 बनाकर ईगल को 172/8 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ईगल ने ठीक-ठाक शुरुआत की और पावरप्ले ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर 59 रन बटोरे। अमर्त्य राजे ने आठवें ओवर में अखिल और नूतन गोयल को आउट किया। सूर्यकुमार ने सागर मिश्रा के साथ रन चेज को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की। सूर्यकुमार अटैक करने की सोच रहे थे लेकिन 14वें ओवर में अनुज गिरी ने बोल्ड कर दिया। ट्रायम्फ्स ने लीग में पांच मैचों से केवल एक जीता और आठ टीमों की तालिका में सातवें पर रही।
श्रेयस अय्यर का नहीं चला बल्ला
वहीं, सूर्या की जगह भारतीय टी20 टीम के कप्तान बनने वाले श्रेयस अय्यर का भी मंगलवार को बल्ला नहीं चला। उन्होंने आकाश टाइगर्स एमडब्ल्यूएस के खिलाफ 10 गेंदों में 10 रन बनाए, जिसमें एक छक्का है। श्रेयस मुंबई टी20 लीग में सोबो मुंबई फाल्कन्स का हिस्सा हैं, जिसकी कमान आदित्य तारे के पास है। टाइगर्स ने अजीत यादव (57) और जय गोकुल बिस्टा (68) के अर्धशतक के दम पर 227/5 का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद फाल्कन्स को 66 रनों से धूल चटाई। तारे की टीम 17.5 ओवर में 161 रनों पर ढेर हो गई। हर्ष अघव (43) और ईशान मूलचंदानी (40) फिफ्टी से चूक गए। तारे ने तीन गेंदों का सामना करने के बाद एक रन बनाया। इस हार से फाल्कन्स के नेट रनरेट पर असर पड़ा है लेकिन टीम की सेमीफाइनल की उम्मीदें बाकी हैं। बुधवार (10 जून) को फाल्कन्स का मुकाबला नॉर्थ मुंबई पैंथर्स से होगा। टेबल टॉपर के खिलाफ जीत फाल्कन्स को सेमीफाइनल की रेस में बनाए रखेगी। हालांकि, उनका क्वालिफिकेशन एआरसीएस अंधेरी और एमसीएस मराठा रॉयल्स के बीच होने वाले अगले मैच पर निर्भर करेगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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