IPL में किस टीम ने अब तक कितने कप्तानों का उपयोग किया है? ये 2 फिसड्डी टीमें हैं टॉप पर
IPL के इतिहास में मौजूदा टीमों ने कितने-कितने कप्तानों का उपयोग अभी तक किया है? इसके बारे में आज जान लीजिए। सबसे ऊपर दो सबसे फिसड्डी टीमें हैं, जो अभी तक खिताब नहीं जीती हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को शुरू हुए 18 सीजन बीत चुके हैं। 19वां सीजन इस महीने के आखिर में शुरू हो रहा है, मगर हैरानी की बात ये है कि अभी भी दो टीमें ऐसी हैं, जो पहले सीजन से इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, लेकिन अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं उठा पाई हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इन टीमों ने सबसे ज्यादा कप्तानों का उपयोग कर लिया है, लेकिन टीम फिर भी चैंपियन नहीं बनी है। इस स्टोरी में आप जानेंगे कि किस टीम ने अब तक कितने कप्तानों का उपयोग किया है।
आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा कप्तानों का उपयोग करने वाली टीम पंजाब किंग्स है, जिसने अब तक 16 कप्तान बदल दिए हैं और 17वां कप्तान अभी एक्टिव है। इस तरह 17 कप्तानों के साथ पंजाब किंग्स सबसे ज्यादा कप्तानों को यूज करने वाली पहली टीम है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है। ये टीम भी शुरुआत से इस टूर्नामेंट में एक्टिव है। कुल 13 कप्तानों को आजमा चुकी है, लेकिन टीम अभी भी चैंपियन नहीं बनी है। यही दो टीमें हैं, जो 18-18 सीजन खेल चुकी हैं, लेकिन ट्रॉफी नहीं उठा पाई हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसने 9 कप्तान अब तक के इतिहास में बदल दिए हैं। हैदराबाद की टीम आईपीएल शुरू होने के 6 साल बाद आईपीएल में आई थी। लिस्ट में चौथे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी है, जो मौजूदा चैंपियन है। आरसीबी ने अब तक 8 कप्तान बनाए हैं। पांचवें नंबर पर 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स है। केकेआर भी 8 कप्तानों का यूज कर चुकी है।
सबसे ज्यादा कप्तानों का उपयोग करने वाली टीमों की लिस्ट में छठे नंबर पर मुंबई इंडियंस है। पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस भी 8 कप्तानों का यूज कर चुकी है। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक सात कप्तान यूज किए हैं, जो कि लिस्ट में सातवें पायदान पर है। 2022 से आईपीएल खेलने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स लिस्ट में आठवें नंबर पर है, जो चार कप्तानों का उपयोग कर चुकी है। 9वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने अभी तक 4 कप्तानों से कप्तानी कराई है। सबसे आखिर में गुजरात टाइटन्स है, जिसके लिए सिर्फ तीन कप्तानों ने कप्तानी की है।
IPL की टीमों के कप्तानों की संख्या
17 - पंजाब किंग्स
13- दिल्ली कैपिटल्स
9 - सनराइजर्स हैदराबाद
8 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
8 - कोलकाता नाइट राइडर्स
8 - मुंबई इंडियंस
7 - राजस्थान रॉयल्स
4 - लखनऊ सुपर जायंट्स
4 - चेन्नई सुपर किंग्स
3 - गुजरात टाइटन्स
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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