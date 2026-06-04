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ICC ट्रॉफी जिताना भारतीय कप्तानों के लिए शाप? रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव पर चली तलवार!

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीम इंडिया को आईसीसी की ट्रॉफी जिताना भारतीय कप्तानों के लिए शाप बनता जा रहा है। साल 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी और अब 2026 में भी यही दिखा। लगातार तीन साल हमें ऐसा देखने को मिल चुका है।

ICC ट्रॉफी जिताना भारतीय कप्तानों के लिए शाप? रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव पर चली तलवार!

किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है कि वह देश की टीम का प्रतिनिधित्व करे। देश के लिए खेलने के बाद उसी इच्छा होती है कि वह टीम का कप्तान बने और कप्तान बनने के बाद वह चाहता है कि देश को आईसीसी ट्रॉफी जिताए, लेकिन ट्रॉफी जिताने के बाद कप्तानी ही चली जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसे शाप कहा जाना सही नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम के साथ लगातार तीसरे साल ऐसा हुआ है कि जब किसी कप्तान ने टीम इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जिताई और अगले ही मैच में वह कप्तान नहीं है।

दरअसल, इसकी शुरुआत साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप से हुई। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप जीता। इसके बाद टीम इंडिया ने जो अगला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला, उसमें कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे। इसके पीछे का कारण यह था कि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इस केस को थोड़ा सा अलग भी रखें, लेकिन 2025 में भी हिटमैन के साथ ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, लेकिन अगले ही वनडे मैच में वह कप्तान नहीं थे।

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बीसीसीआई ने हिटमैन रोहित से कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को सौंप दी थी। हालांकि, रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन कप्तानी उनसे आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद ही छिन गई। ऐसा ही कुछ अब सूर्यकुमार यादव के साथ होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो सूर्यकुमार यादव से भारत की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की कप्तानी छिन गई है। इस तरह आईसीसी ट्रॉफी जिताने के बाद कप्तानी से हाथ धो बैठने का शाप शायद सूर्या को भी लग गया है।

माना तो यहां तक जा रहा है कि भले ही सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताया और बीसीसीआई के कैबिनेट में एक और आईसीसी ट्रॉफी जोड़ी, लेकिन अगले टी20 इंटरनेशनल मैच में वह कप्तान नहीं होंगे। यहां तक उनकी टीम में भी जगह पक्की नहीं लग रही है। इस तरह अब शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि वह कप्तान बने, टीम इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जिताए और फिर कप्तानी से ही हाथ धो बैठे। ये एक अलग ही मुद्दा इस समय बन गया है। सूर्य कुमार यादव को ऐसा खिलाड़ी रिप्लेस करने वाला है, जिसने ढाई 3 साल से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। वाइस कैप्टन भी टीम इंडिया का बदलने वाला है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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