ICC ट्रॉफी जिताना भारतीय कप्तानों के लिए शाप? रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव पर चली तलवार!
टीम इंडिया को आईसीसी की ट्रॉफी जिताना भारतीय कप्तानों के लिए शाप बनता जा रहा है। साल 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी और अब 2026 में भी यही दिखा। लगातार तीन साल हमें ऐसा देखने को मिल चुका है।
किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है कि वह देश की टीम का प्रतिनिधित्व करे। देश के लिए खेलने के बाद उसी इच्छा होती है कि वह टीम का कप्तान बने और कप्तान बनने के बाद वह चाहता है कि देश को आईसीसी ट्रॉफी जिताए, लेकिन ट्रॉफी जिताने के बाद कप्तानी ही चली जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसे शाप कहा जाना सही नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम के साथ लगातार तीसरे साल ऐसा हुआ है कि जब किसी कप्तान ने टीम इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जिताई और अगले ही मैच में वह कप्तान नहीं है।
दरअसल, इसकी शुरुआत साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप से हुई। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप जीता। इसके बाद टीम इंडिया ने जो अगला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला, उसमें कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे। इसके पीछे का कारण यह था कि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इस केस को थोड़ा सा अलग भी रखें, लेकिन 2025 में भी हिटमैन के साथ ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, लेकिन अगले ही वनडे मैच में वह कप्तान नहीं थे।
बीसीसीआई ने हिटमैन रोहित से कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को सौंप दी थी। हालांकि, रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन कप्तानी उनसे आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद ही छिन गई। ऐसा ही कुछ अब सूर्यकुमार यादव के साथ होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो सूर्यकुमार यादव से भारत की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की कप्तानी छिन गई है। इस तरह आईसीसी ट्रॉफी जिताने के बाद कप्तानी से हाथ धो बैठने का शाप शायद सूर्या को भी लग गया है।
माना तो यहां तक जा रहा है कि भले ही सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताया और बीसीसीआई के कैबिनेट में एक और आईसीसी ट्रॉफी जोड़ी, लेकिन अगले टी20 इंटरनेशनल मैच में वह कप्तान नहीं होंगे। यहां तक उनकी टीम में भी जगह पक्की नहीं लग रही है। इस तरह अब शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि वह कप्तान बने, टीम इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जिताए और फिर कप्तानी से ही हाथ धो बैठे। ये एक अलग ही मुद्दा इस समय बन गया है। सूर्य कुमार यादव को ऐसा खिलाड़ी रिप्लेस करने वाला है, जिसने ढाई 3 साल से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। वाइस कैप्टन भी टीम इंडिया का बदलने वाला है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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