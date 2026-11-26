कप्तान तिलक वर्मा का सेमीफाइनल में भी चला बल्ला, एशिया कप राइजिंग स्टार्स में लगातार तीसरी बार किया ऐसा
Tilak Varma IND A vs SL A: तिलक वर्मा ने इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए सेमीफाइनल में अर्धशतकीय पारी खेली। इंडिया ए के कप्तान तिलक ने दो अहम साझेदारियां कीं।
युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उनका गुरुवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल में भी बल्ला चला। इंडिया ए के कप्तान तिलक ने दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 66 गेंदों में 53 रन बनाए। उन्होंने तीन चौके जड़े और एक छक्का लगाया। यह उनका लिस्ट ए क्रिकेट में 15वां अर्धशतक है। तिलक की पारी का अंत 33वें ओवर में रविन्दु फर्नांडो ने किया। वह ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। वह स्टंप लाइन में आई गुड लेंथ गेंद पर स्वीप शॉट खेलने की फिराक में लेकिन गच्चा खा गए।
तिलक वर्मा ने दो अहम साझेदारियां कीं
इंडिया ए ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने 80 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। सूर्यवंशी ने 27 गेंदों में 40 रन बटोरे, जिसमें चार चौके और तीन छक्के हैं। उन्हें आठवें ओवर में जनिथ लियानागे ने पवेलियन भेजा। इसके बाद, 24 वर्षीय तिलक बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने दो अहम साझेदारियां कीं। तिलक ने अभिषेक के साथ दूसरे विकेट के लिए 79 रन जोड़े। अभिषेक 63 गेंदों में 78 रन बनाने के बाद 22वें ओवर में लाहिरू समरकून का शिकार बने। उन्होंने 11 चौके और एक सिक्स जमाया। तिलक ने कुमार कुशाग्र (27 गेंदों में 21) के संग तीसरे विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी की और इंडिया ए को 200 की दहलीज पर पहुंचाया। तिलक जब आउट हुए तब टीम का स्कोर 197/3 था।
तिलक ने लगातार तीसरी बार किया ऐसा
तिलक ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में लगातार तीन पारियों में पचास प्लस स्कोर बनाया है। उन्होंने पाकिस्तान ए के खिलाफ 149 गेंदों में 7 चौकों और एक छक्के की मदद से 100 रनों की पारी खेली थी। इंडिया ए कप्तान ने नेपाल के विरुद्ध 113 गेंदों में 107 रन जुटाए थे, जिसमें छह चौके लगाए और चार सिक्स उड़ाए। तिलक यूएई के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। इस मैच में सूर्यवंसी ने 53 गेंदों में 28 छक्कों और सात चौकों की बदौलत 204 रन बनाए थे। यह लिस्ट ए में सबसे तेज दोहरा शतक है। इंडिया ए ने यूएई के खिलाफ 250 रन का टारगेज 14.2 ओवर में चेज किया और सेमीफाइनल में एंट्री की।
2026 में इंडिया ए के लिए तिलक वर्मा की पारियां
97 गेंदों में 60 रन बनाम श्रीलंका ए
73 गेंदों में 66 रन बनाम अफगानिस्तान A
32 गेंदों में 23 रन बनाम श्रीलंका ए
75 गेंदों में 59 रन बनाम अफगानिस्तान ए
90 गेंदों में 67 रन बनाम श्रीलंका ए
113 गेंदों में 107 रन बनाम नेपाल ए
149 गेंदों में 100 रन बनाम पाकिस्तान A
66 गेंदों में 53 रन बनाम श्रीलंका ए
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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