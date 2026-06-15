कप्तान तिलक वर्मा ने अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी, 'जिद' के चक्कर में हुआ इंडिया ए का नुकसान
Tilak Varma India A vs Sri Lanka A: तिलक वर्मा श्रीलंका में जारी ट्राई नेशन सीरीज में इंडिया ए की कमान संभाल रहे हैं। लगातार दो हार के बाद इंडिया ए की फाइनल में पहुंचने की राह थोड़ी कठिन हो गई है।
तिलक वर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए को ट्राई नेशनल सीरीज में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान के बाद इंडिया ए को मेजबान श्रीलंका ने हार थमाई। इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच दांबुला में खेला गया, जो काफी रोमांचक रहा। रिजल्ट सुपर ओवर में निकला। मैच में खूब ड्रामा भी देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी जहां श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का देते हुए नजर आए तो वहीं कप्तान तिलक वर्मा ने अंपायर के साथ जमकर बहस की। उनकी 'जिद' के चक्कर में टीम का एक अंक का नुकसान हो गया। इंडिया ए ने 49.2 में 265 रन बनाए थे। श्रीलंका ए ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन जुटाए। श्रीलंका को अंतिम ओवर में पांच रन चाहिए थे लेकिन तेज गेंदबाज अरशद खान ने चार दिए।
तिलक वर्मा ने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी
जब मैच टाई हुआ तो नतीजे को लेकर उलझन की स्थिति बन गई थी। श्रीलंका के खिलाड़ी और अंपायर कम रोशनी की वजह से सुपर ओवर कराने में हिचकिचा रहे थे। ऐसे में दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलता। हालांकि, तिलक वर्मा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने अंपायरों पर दबाव बनाया कि गेम को सुपर ओवर के जरिए आगे बढ़ाया जाए। काफी सोच-विचार के बाद अंपायरों ने अपना फैसला बदला और मैच को सुपर ओवर में ले जाने का फैसला किया। अंत में यह फैसला इंडिया ए के लिए गलत साबित हुआ। इंडिया ए की अब 17 जून को अफगानिस्तान से ए भिड़ंत होगी, जो तिलक ब्रिगेड के लिए 'करो या मरो' वाला मुकाबला है।
सुपर ओवर काफी महंगा साबित हुआ
तिलक वर्मा ने सुपर ओवर में अरशद खान को गेंद थमाई। अंतिम ओवर में कई स्टीक यॉर्कर डालकर मुकाबले को टाई करवाने वाले अरशद बेसर नजर आए। उन्होंने सुपर ओवर मेंएक वाइड और एक नो बॉल सहित कुल 16 रन लुटाए। श्रीलंका के पेसर कुगाथस मथुलन दबाव में भी शांत रहे और भारतीय जोड़ी को सिर्फ नौ रन पर रोक दिया। भारत की ओर से सुपर ओवर में वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे बैटिंग करने आए थे। मैच के रोमांचक अंत के बाद माहौल गरमा गया। सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ी के बीच शारीरिक टकराव भी हुआ। इससे पहले सूर्यवंशी (14 गेंद में 21 रन) एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे लेकिन सूर्यांश शेडगे (66 गेंद में 72 रन) और विपराज निगम (49 गेंद में 51 रन) ने अर्धशतक जड़कर इंडिया ए को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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