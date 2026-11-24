वैभव सूर्यवंशी के दोहरे शतक से निशब्द हुए कप्तान तिलक वर्मा, कहा- मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तबाही मचा दी
वैभव सूर्यवंशी की 53 गेंदों में 204 रनों की शानदार पारी के बारे में तिलक वर्मा ने बात करते हुए कहा कि मैं इस पारी के बारे में कुछ भी कहने के लिए निशब्द हूं। यह पारी इतनी शानदार थी कि इसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा- मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सूर्यवंशी ने तबाही मचा दी।
भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके बारे में बताने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि उन्होंने तबाही मचा दी। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मुझे लगता है कि पहले पांच ओवरों में ही मैच का फैसला हो गया था।
तिलक ने मैच के बाद कहा, ''पांच ओवर में हम 100 रन पर थे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी जारी रखी, उसे देखना शानदार था। भारतीय डगआउट की प्रतिक्रियाओं पर तिलक ने कहा, ''सच कहूं तो, इसमें कुछ खास नहीं था। सभी जानते हैं कि वह कितने अच्छे छक्के लगा सकते हैं। इसलिए जब वह इस तरह से खेल रहे थे, तो हर कोई बस यही कह रहा था - "मार, मारो, मारो।" बस यही। हर कोई बस मजे ले रहा था और देख रहा था। यहां तक कि जब गेंद चौके के लिए गई, तो किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब बस यही पूछ रहे थे, "छक्का मारा क्या? छक्का मारा क्या?" बस ऐसा ही माहौल था। यह एक बहुत अच्छी पारी थी, देखने में शानदार, अब तक की बेहतरीन पारियों में से एक।
बता दें कि मुकाहले में वैभव सूर्यवंशी ने 53 गेंदों का सामना करते हुए 204 रन बनाए। उन्होंने 28 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की और 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा।
अरशद खान के चार विकेट लेने पर भी बोले कप्तान
अरशद खान के चार विकेट लेने पर कप्तान ने कहा, ''बिल्कुल शानदार। अपने पहले ही मैच में अरशद ने जिस तरह से गेंदबाजी की, वह आने वाले मैचों के लिए हमारे लिए बहुत अहम है। उम्मीद है कि उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा। इसके अलावा, अगर आप देखें तो पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी थी और अरशद ने जिस तरह से गेंदबाजी की - बाउंसर का इस्तेमाल किया और अपनी लाइन-लेंथ में बदलाव किया - वह बहुत प्रभावशाली था। वह अपनी गेंदबाजी में बहुत सटीक थे, इसलिए इसका श्रेय उन्हें भी जाता है।
रिंकू सिंह को क्यों भेजा ऊपर?
बल्लेबाजी क्रम में रिंकू सिंह को ऊपर भेजने पर तिलक ने कहा, ''सच कहूं तो इसके पीछे और कोई खास वजह नहीं थी। मुझे अपने बाईं तरफ थोड़ी जकड़न महसूस हो रही थी, इसलिए मैं सेमीफाइनल से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे पता था कि यह बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है और हमने सोचा था कि हम बस एक या दो विकेट खोकर ही टारगेट हासिल कर लेंगे। यही प्लान था, लेकिन बदकिस्मती से अभिषेक जल्दी आउट हो गए। इसलिए मुझे लगा कि रिंकू को भी बैटिंग का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसे पिछले कुछ मैचों में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था।
सेमीफाइनल के लिए पूरी तरह तैयार है टीम इंडिया
तिलक ने कहा,''प्लान के मुताबिक उसे हमेशा की तरह नंबर पांच पर ही बैटिंग करनी थी, लेकिन मुझे अपने बाईं तरफ थोड़ी जकड़न महसूस हो रही थी। इसलिए मुझे लगा कि उसे बीच में कुछ समय बिताने और कुछ गेंदें खेलने का मौका मिल जाएगा। सेमीफाइनल के लिए टीम की तैयारियों पर उन्होंने कहा, ''हमारे लिए सेमीफाइनल जीतना बहुत जरूरी है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज के मैच से हमें बैटिंग और बॉलिंग, दोनों में काफी आत्मविश्वास मिलेगा। तो देखते हैं कि सेमीफाइनल में क्या होता है। उम्मीद है कि सब अच्छा रहे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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