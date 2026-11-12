कप्तान बावुमा ने खोला साउथ अफ्रीका की टेस्ट सफलता का राज, इसे करार दिया इंडिया सीरीज से बड़ी उपलब्धि
कप्तान तेम्बा बावुमा ने साउथ अफ्रीका की टेस्ट सफलता के बारे में खुलकर अपनी राय का इजहार किया है। उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने से बड़ी उपलब्धि डब्ल्यूटीसी खिताब को करार दिया।
तेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीकी टीम टेस्ट क्रिकेट में सफलता के नए झंडा गाड़ रही है। साउथ अफ्रीका फिलहाल आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर-1 है। बावुमा के नेतृत्व में साउथ अफ्रीका ने 2025 में जहां आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का खिताब अपने नाम किया तो वहीं भारत में 2-0 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका ने 25 सालों के बाद जाकर भारतीय सरजमीं पर टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाया। बावुमा से पहले साल 2000 में हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने भारत में सीरीज जीती थी। साउथ अफ्रीका ने हाल ही में अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से रौंदा। बावुमा ने अब तक कुल 15 टेस्ट में साउथ अफ्रीकी की कप्तानी की है, जिसमें जीत प्रतिशत 86.66 रहा। उन्होंने 13 टेस्ट जीते जबकि एक मैच गंवाया और एक ड्रॉ रहा। 36 वर्षीय बावुमा ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में साउथ अफ्रीका की टेस्ट सफलता का राज खोला है।
'सभी खिलाड़ियों में यही भावना है कि...'
जब बावुमा से पूछा गया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब हासिल करना, फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतना। साउथ अफ्रीकी टीम एक बड़ी ताकत बन चुकी है। आपके अनुसार साउथ अफ्रीका टेस्ट में क्या सही कर रहा है? जवाब में साउथ अफ्रीका के कप्तान ने कहा, ''हम कई सारी चीजें सही कर रहे हैं। हमारी सफलता के पीछे पिछले कुछ सालों की कड़ी मेहनत है, जिसके दौरान हम इस नई टेस्ट टीम के तौर पर एकजुट हुए। अगर मैं शुरुआत से इस सफर को देखूं तो हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और उससे भी जरूरी बात कि हम उसे कैसे हासिल करेंगे। यही लक्ष्य और मकसद हमें एकजुट रखता है। टीम के सभी 15 खिलाड़ियों में यही भावना है कि हम एक-दूसरे के लिए खेल रहे हैं और कुछ खास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विचार में यही ये वो मूल्य हैं जो हमें लगातार सफलता हासिल करने में सक्षम बनाते हैं।''
इसे बताया इंडिया सीरीज से बड़ी उपलब्धि
बावुमा ने भले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों से सीरीज जीती लेकिन उनकी नजर में सबसे बड़ी उपलब्धि डब्ल्यूटीसी का खिताब जीतना है। जब कप्तान से पूछा गया कि आपके अनुसार सबसे बड़ी उपलब्धि कौन-सी है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना या भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज पर कब्जा जमाना। बावुना ने इसके जवाब में कहा, ''निश्चित रूप से डब्ल्यूटीसी का फाइनल जीतना सबसे बड़ी उपलब्धि है। साउथ अफ्रीकी टीम लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही थे। हम एक बड़ी ट्रॉफी जीतना और उसे अपने देश वापस लाना चाहते थे। एक देश और क्रिकेट टीम के तौर पर हमने कई बार निराशा और दर्द का सामना किया है। ऐसे में इस ऐतिहासिक जीत में टीम का नेतृत्व करना निश्चित रूप से हमारे लिए बेहद खास उपलब्धि है। भारत में हमने लंबे अरसे से टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। हैंसी क्रोनिए के समय आखिरी बार वहां सीरीज जीती थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया। यह दोनों सीरीज जीत भी हमारे लिए अहम उपलब्धियां हैं।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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