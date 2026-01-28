हमने जानबूझकर ऐसा किया...भारत की हार में छुपा है एक चैलेंज, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किया खुलासा

संक्षेप: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चौथे टी20 में हार के बाद बताया कि भारतीय टीम खुद को एक चैलेंज दिया था। भारत को विशाखापट्टनम में 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने बुधवार को विशाखापट्टनम में 215/7 का स्कोर बनाया और भारत को 18.4 ओवर में 165 रनों पर समेट दिया। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें तीन चौके और सात छक्के हैं। भारत भले ही विशाखाप्टनम में हार लेकिन उसने पांच मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बना रखी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि टीम छह बल्लेबाजों के साथ खुद को चुनौती देना चाहती थी।

सूर्या ने मैच गंवाने के बाद कहा, ''मुझे लगता है कि हमने आज जानबूझकर छह बल्लेबाज खिलाए। हम पांच परफेक्ट बॉलर चाहते थे और खुद को चैलेंज करना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम 200 या 180 रन का पीछा कर रहे हैं और हम देखना चाहते थे कि जल्दी गिरने पर क्या होता है? हम उन सभी प्लेयर्स को मौका देना चाहते थे जो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। वरना हम दूसरे प्लेयर्स को खिलाते। यह काफी कुछ सीखने वाला मैच रहा।‘’

भारत ने विशाखापट्टनम में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। सूर्या ने अपने इस फैसले पर कहा, ''हमने पहले खेलते हुए बहुत अच्छी बैटिंग की है। इसलिए मैं चाहता था कि अगर हम 180 या 200 रन का पीछा कर रहे हैं, और दो या तीन विकेट गिर गए हैं तो खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाएं और देखें कि हम कैसे बैटिंग करते हैं। यह एक अच्छा चैलेंज रहा। उम्मीद है कि अगर हमें फिर से मौका मिला तो हम चेज कर सकते हैं। अंत में अच्छी सीख मिली।'' बता दें कि ईशान किशन के चोट के कारण बाहर होने पर भारतीय टीम ने उनके स्थान पर किसी बल्लेबाज की जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया।