छोटे टारगेट के बावजूद कप्तान शुभमन गिल की अटकी सांसें, बोले- अगर इतने रन से हार जाते तो...
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर जीत हासिल की। भारत को छोटा टारगेट मिला था लेकिन एक समय टीम काफी मुश्किल में फंस गई। जानिए, कप्तान शुभमन गिल ने क्या कहा?
शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने शनिवार को वेलिंगटन में आयोजित दूसरे वनडे में डकवर्थ लुईस प्रणाली (डीएलएस) के आधार पर चार रन से जीत दर्ज की। यह मैच बारिश से प्रभावित रहा। भारत को 47 ओवर में 135 रन के लक्ष्य मिला था। भारत ने 26 ओवर में 113 जोड़कर सात विकेट गंवाए, जिसके बाद बारिश शुरू हो गई। तब भारत डीएलएस मेथड के हिसाब से आगे था और मेजबान टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। भारत ने अपने तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेटा था। हालांकि, छोटे टारगेट के बावजूद कप्तान गिल की सांसें अटकी हुई थीं।
'एक समय लगा कि यह आसान टारगेट होगा'
गिल ने दूसरे वनडे के बाद कहा, ''बैटिंग करना आसान नहीं था। हमने बहुत शानदार बॉलिंग की। कीवी टीम 130-140 के आसपास रोकना अच्छा था। एक समय लग रहा था कि यह आसान टारगेट होगा लेकिन हमने लगातार विकेट गंवाए। हालांकि, हम जीत गए।'' कप्तान ने तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ की तारीफ की, जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। बराड़ ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर चार विकेट चटकाए। गिल ने कहा, ''गुरनूर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच में भी ऐसा किया। जैसे-जैसे और गेम खेलेंगे तो अनुभव होगा। वह लाइन और लेंथ के साथ और निरंतरता से गेंदबाजी करेंगे। उसके पास पेस और बाउंस दोनों है। हमने आज देखा कि अगर वह इसी तरह बॉलिंग करता रहे तो उनमें किस तरह की खासियत है।''
'अगर हम चार-पांच रन से हार जाते तो...'
कप्तान ने युवा बॉलर्स के लिए मैसेज के बारे पूछे जाने पर कहा, ''उनमें से ज्यादातर के पास वो खासियत है, जिसकी जरूरत है। वे दबाव में परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में दबाव में परफॉर्म करना और अनुभव को हासिल करने अहम होता है। लगातार मैचों में गेंदबाजी करना और हर बार दबाव में अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करना बेहद जरूरी है। '' गिल ने सुधार की गुंजाइश के बारे में कहा, ''पिच निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में हमने अपनी उम्मीद से दो विकेट ज्यादा गंवा दिए। हमें पता था कि आखिरी समय में बारिश हो सकती है। और हमने जो आखिरी दो शॉट खेले, वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। अगर डीएलएस नियम के तहत हम यह मैच चार-पांच रन से हार जाते तो शर्मनाक होता। लेकिन खुशी है की जीत की दहलीज पार करने में सफल रहे।''
भारत ने चार विकेट 47 रन पर गंवाए
वेलिंगटन वनडे की बात करें तो सितारों से सजे भारतीय बल्लेबाजी क्रम की शुरुआती नाकामी के बाद केएल राहुल ने संयमित पारी खेली। उन्होंने 38 गेंदों में दो चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 26 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 46 गेंदों में 30 और रोहित शर्मा 26 गेंदों में 23 रन जुटाए। विराट कोहली (7) और अक्षर पटेल (7), नमन धीर (12) और अंशुल कंबोज (1) सस्ते में लौटे। कप्तान गिल का तो खाता ही नहीं खुला। भारत ने चार विकेट 47 रन जोड़कर खो दिए थे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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