कप्तान शुभमन गिल पालथी मारकर बैठे, कोच गौतम ने कुछ यूं की 'गंभीर चर्चा'; देखें वीडियो
India Vs Sri Lanka: कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान गहन चर्चा की, जिसका वीडियो सामने आया है। भारती क्रिकेट टीम को श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।
भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। पहला मैच गॉल स्टेडियम में आयोजित होगा। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैपिंयनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा है। भारत को डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने और फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए श्रीलंका में दमदार प्रदर्शन करना होगा। सीरीज से पहले कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ट्रेनिंग सेशन के दौरान गहन चर्चा करते हुए नजर आए। दोनों का वीडियो सामने आया है। गौतम जब शुभमन गिल से 'गंभीर चर्चा' कर रहे थे तो भारतीय कप्तान पालथी मारकर बैठे थे।
प्रैक्टिस मैच की पहली पारी में नहीं खेले शुभमन
भारत ने हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट इलेवन को तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में छह विकेट से हराया। शुभमन प्रैक्टिस मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। हालांकि, अंगुली की चोट के कारण दो दिन मैदान से बाहर रहे शुभमन ने दूसरी पारी में 54 गेंदों में 44 रन बटोरे, जिसमें सात चौके हैं। पहली पारी में खाता खोले बिना आउट होने वाले जायसवाल ने दूसरी पारी में जोरदार वापसी की। उन्होंने केवल 46 गेंदों पर 61 रन की तेजतर्रार पारी खेली। 207 रन लक्ष्य का पीछा करते हुए जायसवाल और गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रन की आक्रामक साझेदारी कर भारत को तेज शुरुआत दिलाई।
देखें वीडियो…
श्रीलंका क्रिकेट इलेवन ने कोलंबो के नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब मैदान पर खेले गए प्रैक्टिस मैच में पहली पारी आठ विकेट पर 363 रन बनाकर घोषित की थी। जवाब में भारत ने 357/6 के स्कोर पर घोषित की थी। भारत केवल छह रन पीछे रहा। देवदत्त पडिक्कल ने नाबाद 142 रन की शानदार पारी खेली, जबकि जडेजा ने 63 और मानव सुथार ने 41 रन बनाए। गुरनूर बराड़ 36 रन पर नाबाद रहे। श्रीलंका इलेवन ने दूसरी पारी 45 ओवर में छह विकेट पर 200 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत ने 45 ओवर में चार विकेट पर 214 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। सिराज ने महज 15 गेंदों में लगातार तीन छक्कों की मदद से नाबाद 32 रन ठोके और भारत की जीत की नैया पार लगाई। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने सोमवार को बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में कहा, ''मुझे लगता है कि यह अभ्यास मैच बहुत अच्छा और बेहद उपयोगी रहा। अगर आप चार दिन और अभ्यास करते तो भी मुझे नहीं लगता कि उसका उतना फायदा होता, जितना इस अभ्यास मैच से हुआ।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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