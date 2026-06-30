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वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौंकाया, बोले- किसी को नहीं पता कि…

Md.Akram चेस्टर ली स्ट्रीट, भाषा
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भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार से पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सभी की नजरें हैं। हालांकि, कप्तान श्रेयस अय्यर ने डेब्यू को लेकर चौंकाने वाली बात कही।

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौंकाया, बोले- किसी को नहीं पता कि…

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को चेस्टर ली स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर चुप्पी साध ली लेकिन कहा कि कुछ महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों का समर्थन करना जरूरी है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिये सूर्यवंशी को टीम में शामिल किए जाने के बाद से उनके डेब्यू की मांग बढ़ती जा रही है। अय्यर ने हालांकि कहा कि सभी खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित माहौल होना जरूरी है। 15 साल के सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी को तोड़ना होगा।

'किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है'

अय्यर ने मंगलवार को पहले टी20 से पूर्व कहा, ''टीम में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है।'' उन्होंने कहा, ''हमें मौके और सुरक्षा दोनों देने होंगे ताकि हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास बना रहे। पिछला वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों को पता है कि टी20 कैसे खेलता जाता है। वे लगातार इस प्रारूप में भारत के स्तंभ रहे हैं और उनका समर्थन करना जरूरी है।'' यह पूछने पर कि क्या सूर्यवंशी कल डेब्यू कर सकते हैं, अय्यर ने कहा, ''किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। यह काफी गोपनीय है।'' उन्होंने कहा, ''हम टीम में इस पर बात करते हैं। हम सभी को नहीं बता सकते कि क्या संयोजन लेकर उतरेंगे क्योंकि इससे विरोधी टीम को भी पता चल जाएगा। वह युवा खिलाड़ी है और जब भी उसे मौका मिलेगा, वह अच्छा खेलेगा।''

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'मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, सच में नहीं पता'

अय्यर ने इस बात से भी इनकार किया कि सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए बाहर से भी मांग आ रही है। उन्होंने कहा, ''मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे सच में नहीं पता। मैं समाचार नहीं देखता और न ही सोशल मीडिया। मैंने कुछ नहीं सुना।'' आयरलैंड से सीरीज में मिली हार के बारे में उन्होंने कहा, ''यह शर्मनाक नहीं बल्कि दुखद थी क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि आयरलैंड इतना अच्छा खेलेगा।'' उन्होंने कहा, ''उन्होंने हर विभाग में हमें कमतर साबित कर दिया। हम मैदान को भांपने और रणनीति बनाने के मामले में पीछे रह गए। हमने इस सीरीज से बहुत कुछ सीखा।'' आयरलैंड ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए टी20 वर्ल्ड चैम्पियन भारत को 2-0 से हराकर इतिहास रचा। आयरलैंड ने पहली बार किसी भी फॉर्मेट में भारत से सीरीज जीती।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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