न्यूजीलैंड जाने से पहले श्रेयस अय्यर ने भारतीय खिलाड़ियों को किया सतर्क, कप्तान ने कहा- हमारे सामने एक...
India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुछ ही दिनों में टी20 सीरीज शुरू होने वाली है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसे चुनौतीपूर्ण सीरीज बताया है।
श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने की आस धरी रह गई। आखिरी मैच में बारिश विलेन बन गई और बेंगलुरु में निर्णायक मैच रद्द हो गया। शनिवार को बारिश के चलते मैच देर से शुरू हुआ लेकिन भारतीय पारी के आठवें ओवर में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ गया। ऐसे में अंपायरों ने कुछ देर के इंतजार के बाद मैच रद्द कर दिया। पांच मैचों की यह सीरीज 2-2 से बराबर रही। श्रेयस ब्रिगेड को अब न्यूजीलैंड दौरे पर जाना हैं, जहां मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज आयोजित होगी। यह सीरीज 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में शुरू होगी और पांचवां टी20 मैच एक नवंबर को हेमिल्टन में होगा। न्यूजीलैंड टी20 सीरीज को लेकर अय्यर ने भारतीय खिलाड़ियों को सतर्क किया है।
'अब न्यूजीलैंड में हमारे सामने एक...'
बेंगलुरु T20I रद्द होने के बाद वेस्टइंडीज सीरीज में सकारात्मक पहलुओं, खासकर हार के बाद वापसी करने की भारत की क्षमता के बारे में पूछे जाने पर अय्यर ने कहा, ''मुझे लगता है कि हार के बाद वापसी करना हमारे लिए सकारात्मक रहा। हमारा माइंडसेट था कि हमें आक्रामक क्रिकेट खेलना है और यह सुनिश्चित करना है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हमने कुछ मौकों पर ऐसा किया लेकिन पूरी सीरीज में हम निरंतर नहीं रह पाए। लेकिन यह एक बहुत बड़ी सीख है। इस सीरीज से कई सकारात्मक चीजें भी निकलकर आई हैं। बेंगलुरु भी जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की, वो शानदार था। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी इस प्रदर्शन को दोहराते रहेंगे। अब न्यूजीलैंड में हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण सीरीज होगी।''
अय्यर ने वेस्टइंडीज कप्तान की तारीफ की
बता दें कि भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ में पहले टी20 में 8 विकेट से जीत हासिल की, जिसमें अय्यर ने शतक लगाया। वेस्टइंडीज ने रांची में दूसरे मैच में 250 रनों का ऐतिहासिक टारगेज चेज किया। फिर भारत ने इंदौर में वापसी की और 223 का स्कोर बनाने के बाद 14 रनों से विजयी परचम फहराया। वेस्टइंडीज ने हैदराबाद में 247 का स्कोर खड़ा किया और भारत को 24 रनों से मात दी। वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शे होप ने सीरीज में शानदार बैटिंग की। उन्होंने सर्वाधिक 261 रन बटोरे। अय्यर ने सीरीज समाप्त होने के बाद कहा, ''नतीजा कुछ और हो सकता था, क्योंकि हम दूसरे और चौथे मैच में बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे।'' उन्होंने वेस्टइंडीज और होप की तारीफ करते हुए कहा, ''वेस्टइंडीज को श्रेय देना होगा। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। होप ने पूरी सीरीज में जिस तरह बल्लेबाजी की, वह शानदार थी। हार के बाद वापसी करने की उनकी क्षमता भी काबिलेतारीफ रही।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय