इतने अच्छे स्पिनर हैं ...तेज गेंदबाजों से पाकिस्तान का भरोसा उठा, कप्तान सलमान ने दिया बड़ा बयान
पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा है कि टीम के पास क्वालिटी स्पिनर हैं और इसलिए तेज गेंदबाजी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने बुधवार को नामीबिया पर मिली 102 रन की जीत को संपूर्ण प्रदर्शन बताते हुए भरोसा जताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले सुपर आठ मुकाबले में स्पिनर अहम भूमिका निभाएंगे। पाकिस्तान ने भारत से मिली भारी हार से उबरते हुए साहिबजादा फरहान के पहले शतक और अपने स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत नामीबिया को हराकर टूर्नामेंट के अगले चरण में जगह बनाई।
सलमान ने पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ''यह एक पूर्ण प्रदर्शन है। हमने पावरप्ले और बीच के ओवरों में भी अच्छी बल्लेबाजी की। फरहान कुछ समय से अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और मुझे खुशी है कि उसने अपना शतक बनाया। '' पाकिस्तान शनिवार को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के साथ सुपर आठ चरण की शुरुआत करेगा।
सलमान इस बड़े मुकाबले से पहले आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्होंने कहा, ''हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड भी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है इसलिए यह एक अच्छा मैच होना चाहिए। हमारे पास स्पिनर और ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। '' उन्होंने कहा, ''श्रीलंका में अगर आपके पास इतने अच्छे स्पिनर हैं तो आपको तेज गेंदबाजी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ''
'मिस्ट्री' स्पिनर उस्मान तारिक (16 रन देकर चार विकेट) के शानदार स्पेल के बारे में सलमान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें मैच में उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ''गेंद से हम खतरनाक थे। वह एक मुश्किल गेंदबाज है। मैंने घरेलू क्रिकेट में उनका सामना किया है। उन्हें समझना मुश्किल है। शुक्र है कि वह हमारी टीम के लिए खेल रहा है। ''
'प्लेयर ऑफ द मैच' साहिबजादा फरहान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रारूप में पहला शतक था। फरहान ने कहा, ''घरेलू क्रिकेट में पिछले चार साल से अच्छा करने से मुझे मदद मिली है। यह पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट में लगातार कड़ी मेहनत का नतीजा है। ‘’
उन्होंने कहा, ''शुरू में पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन कुछ हिट के बाद मैंने अपना नैसर्गिक खेल दिखाया। मैंने शादाब से कहा कि हमें एक साझेदारी करने की जरूरत है क्योंकि हमने दो विकेट जल्दी खो दिए थे। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। ''
नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने कहा, ''गेंद को दोनों तरफ टर्न कराना एक खास कौशल है, जैसा वे करते हैं। मुझे लगता है कि यह उन चीजों में से एक है जिसमें हम निश्चित रूप से सुधार करने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह की गेंदबाजी का सामना करने और अच्छी योजना बनाने के साथ इस तरह की गेंदबाजी से निपटने के लिए कौशल स्तर को बढ़ाना चाहेंगे। ''
