बॉक्सिंग डे टेस्ट से ऑस्ट्रेलिया का कप्तान ही हुआ बाहर, चौथे टेस्ट के लिए टीम में हुए बड़े बदलाव
बॉक्सिंग डे टेस्ट से ऑस्ट्रेलिया का कप्तान ही बाहर हो गया है। चौथे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। सीरीज जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम में दो बड़े बदलाव इस मुकाबले के लिए देखने को मिले हैं।
बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच से कप्तान ही बाहर हो गए हैं। तीसरे टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले पैट कमिंस चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनके अलावा स्पिनर नाथन लियोन भी 15 सदस्यीय टीम से बाहर हैं। 3 मैचों को जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए अब कप्तान का बाहर कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि वे पहले दो टेस्ट मैचों में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेले थे। उनकी जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा की है, जिसमें कप्तान पैट कमिंस और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को शामिल नहीं किया गया है। ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी और तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन को टीम में शामिल किया गया है और वे सीरीज के चौथे टेस्ट में खेलने की दौड़ में शामिल होंगे। कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे, जो पहले दो टेस्ट मैचों में भी कप्तान थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में सिर पर लगी चोट के कारण सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे।
ऑलराउंडर माइकल नेसर, ब्यू वेबस्टर और बैकअप पेसर ब्रेंडन डॉगेट एडिलेड टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा थे, लेकिन खेलने से चूक गए थे। हालांकि, वे अब भी टीम में हैं। एडिलेड में 82 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी और 3-0 की अजेय बढ़त मेजबान टीम ने हासिल कर ली। कमिंस को मेलबर्न टेस्ट के लिए आराम दिया गया है, क्योंकि वह हाल ही में अपनी पीठ की समस्या से वापस लौटे हैं और कप्तान के पास 4 जनवरी से सिडनी में होने वाले सीरीज के आखिरी टेस्ट में खेलने का मौका है। पहले दो टेस्ट भी वे नहीं खेले थे।
ऑस्ट्रेलिया टीम (सिर्फ चौथे टेस्ट के लिए)
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाय रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर