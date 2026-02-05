कमिंस-हेजलवुड को मिस नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, मार्श ने कहा-टीम में गहराई बनाई है
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श का मानना है कि कमिंस और हेजलवुड की कमी महसूस नहीं होंगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विश्व कप से पहले टीम में काफी गहराई बनाने में सफल रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने गुरुवार को अपनी टीम की गहराई पर भरोसा जताया कि वे शनिवार से शुरू हो रहे आईसीसी टी20 विश्व कप के दौरान चोटिल तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की कमी नहीं खलने देंगे। कमिंस पीठ में खिंचाव के कारण इस बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और हेजलवुड हल्की चोट के कारण ग्रुप चरण के कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे।
विश्व कप से पहले कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मार्श ने कहा, ''मुझे लगता है कि हमने कई पहलुओं को कवर किया है। पैट और जोश के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे तीनों प्रारूप के खिलाड़ी हैं, जिससे हम अपनी टीम में काफी गहराई बना पाए हैं और जो खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने हमारे लिए काफी क्रिकेट खेला है।''
मार्श को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर श्रीलंकाई पिचों पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे जो आमतौर पर धीमी गति के गेंदबाजों के लिए बेहतरीन होती हैं। उन्होंने कहा, ''हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वे मैदान पर जाकर जरूरत पड़ने पर काम करेंगे और फिर हम परिस्थितियों के आधार पर टीम चुनेंगे। मैथ्यू कुहनेमैन हमारे लिए शानदार रहे हैं। ''
मार्श ने कहा, ''हमारे पास एडम जम्पा भी हैं और हमारे पास कुछ स्पिन ऑलराउंडर भी हैं जैसा कि ज्यादातर टीमों के पास होंगे। '' विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की तैयारी आदर्श नहीं थी क्योंकि वे पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 0-3 से हार गए थे।
लेकिन मार्श ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, ''देखिए पाकिस्तान तो पाकिस्तान था। हमारे कुछ खिलाड़ी नहीं थे और हम यहां लंबी तैयारी के साथ आए हैं, एक अच्छा ट्रेनिंग सत्र हुआ है।'' ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में आयरलैंड, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ रखा गया है।
नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि वे अहमदाबाद में भारत के खिलाफ खेलने का इंतजार कर रहे हैं। एडवर्ड्स ने कहा, ''हम उत्साहित हैं। सभी ग्रुप अपने आप में मजबूत हैं। अहमदाबाद में भारत के खिलाफ खेलना, हमारे लिए निश्चित रूप से बड़ा मैच होने वाला है। ''
ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने उम्मीद जताई कि मुख्य कोच और श्रीलंका के पूर्व कप्तान दलीप मेंडिस से मिली सीख टूर्नामेंट में उनके काम आएगी। जतिंदर ने कहा, ''हमारी टीम मजबूत है, लेकिन हमारा मानना है कि हमें निडर और पॉजिटिव क्रिकेट खेलना होगा। इसी तरह हम अगले दौर में जा सकते हैं। ‘’
दलीप के बारे में उन्होंने कहा, ''वह हमारी टीम के लिए एक शानदार कोच और शानदार मेंटोर हैं। वह इतने साल से काम कर रहे हैं, 2012 से वह ओमान टीम के साथ हैं। '' आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग विश्व कप में एक मुश्किल ग्रुप में रखे जाने से उत्साहित थे। उन्होंने कहा, ''हम क्रिकेट इसलिए खेलते हैं क्योंकि हम दुनिया की सबसे अच्छी टीम के खिलाफ खेलना चाहते हैं और जब आप ऐसा ग्रुप देखते हैं तो मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
