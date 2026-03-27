PSL के पिंक बॉल विवाद पर कप्तान मार्नस लाबुशेन ने तोड़ी चुप्पी; बोले- पहले ऐसा कभी होता नहीं देखा
क्रिकेटरों के लिए गेंद के एक तरफ चमक बनाए रखने के लिए उसे अपने कपड़ों पर रगड़ना आम बात है। हालांकि, लाबुशेन ने माना कि अपने पेशेवर करियर में उन्होंने कभी भी कपड़ों से गेंद पर रंग उतरने का अनुभव नहीं किया था।
पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल 2026 के पहले ही मैच से विवाद शुरू हो गया है। गुरुवार, 26 मार्च को पीएसएल के 11वें सीजन का आगाज लाहौर कलंदर्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन मैच के साथ हुआ। मैच की शुरुआत में ही सफेद गेंद धीरे-धीरे पिंक होने लगी। हैदराबाद किंग्समेन के कप्तान मार्नसलाबुशेन ने ऐसा होता देख तुरंत अंपायरों से इसकी शिकायती की। अंपायर भी गेंद का रंग बदलता देख हैरान थे और उन्होंने तुरंत इसे बदलने के निर्देश दिए। गेंद बदलने के बाद मैच फिर से शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि सफेद गेंद पिंक कैसे हुई?
क्रिकेटरों के लिए गेंद के एक तरफ चमक बनाए रखने के लिए उसे अपने कपड़ों पर रगड़ना आम बात है। हालांकि, लाबुशेन ने माना कि अपने पेशेवर करियर में उन्होंने कभी भी कपड़ों से गेंद पर रंग उतरने का अनुभव नहीं किया था।
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्नस लाबुशेन ने कहा, "दूसरे ओवर के बाद मैंने अंपायरों से कहा, 'यह क्या हो रहा है? गेंद लाल हो गई है।' यह शायद कपड़ों या ऐसी ही किसी चीज़ की वजह से हुआ होगा। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा," लाबुशेन ने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा।
ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने उम्मीद जताई कि फ्रेंचाइजी के मालिक इस मसले को जल्द ही सुलझा लेंगे।
उन्होंने आगे कहा, "मैंने ऐसे मौके देखे हैं जब बल्ले पर लगी कोई चीज़ गेंद पर लग जाती है, या जब गेंद पैड से टकराती है और उस पर से थोड़ा रंग उतर जाता है। लेकिन कपड़ों की वजह से ऐसा होते मैंने कभी नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि वे अगले कुछ मैचों में इस समस्या को सुलझा लेंगे," उन्होंने आगे कहा।
बात मैच की करें तो, लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए फखर जमन के शानदार अर्धशतक के दम पर 199 रन बोर्ड पर लगाए। फखर ने 10 चौकों की मदद से 53 रनों की लाजवाब पारी खेली। इस स्कोर का पीछा करने उतरी हैदराबाद किंग्समैन की पूरी टीम 20 ओवर में 130 के स्कोर पर ढेर हो गई। फखर जमन को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें