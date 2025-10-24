महिला विश्व कप: कप्तान हरमनप्रीत कौर ने की स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की जमकर तारीफ

संक्षेप: भारतीय टीम के महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर कप्तान हरमनप्रीत कौर गदगद हैं। टीम ने गुरुवार को न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। हरमनप्रीत ने मैच में शतक जड़ने वालीं दोनों ओपनरों स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की खूब तारीफ की।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बृहस्पतिवार को नवी मुंबई में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के बाद स्मृति मंधाना (109 रन) और प्रतीका रावल (122 रन) की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय पूरी टीम को जाता है।

मंधाना और रावल की शतकीय पारियों के बाद कसी गेंदबाजी से भारत ने बारिश से प्रभावित मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति से 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी टीम बन गई। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी नाबाद 76 रन की पारी खेली।

हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, ‘‘यह आसान जीत नहीं थी। आज हमने जिस तरह से संघर्ष किया, उसका श्रेय पूरी टीम को जाता है। हम जानते थे कि यह मैच कितना महत्वपूर्ण है, पूरी टीम उत्साहित थी और आज हम जिस तरह से खेले, उससे खुश हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘स्मृति और प्रतीका ने जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई, श्रेय उन्हें जाता है। हमें बहुत अच्छी शुरुआत मिली। जब उन दोनों ने 200 रन बनाए, तभी हमने तय किया कि क्या हम जेमिमा रोड्रिग्स को तीसरे नंबर पर को उतार सकते हैं। उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की, सभी उससे यही उम्मीद कर रहे थे।’’

घरेलू सरजमीं पर विश्व कप खेलने के दबाव पर उन्होंने कहा, ‘‘जब भी आप घर पर खेलते हैं तो हर कोई आपसे बहुत उम्मीदें रखता है। दर्शक हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। यह खुद पर दबाव डालने के बजाय आनंद लेने का क्षण है। जिस तरह से हमने प्रदर्शन किया, उससे वाकई बहुत खुश हूं।’’