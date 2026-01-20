Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Captain Faf Du Plessis Donovan Ferreira ruled out Then James Vince took over JSK to qualify into SA20 Playoffs
2 कप्तान हुए चोटिल तो फिर तीसरे कप्तान ने JSK को दिलाया SA20 के प्लेऑफ्स का टिकट

2 कप्तान हुए चोटिल तो फिर तीसरे कप्तान ने JSK को दिलाया SA20 के प्लेऑफ्स का टिकट

संक्षेप:

SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डुप्लेसिस थे। वे पहले कई मैचों में खेले, लेकिन फिर कुछ मैचों के बाद चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके बाद कप्तानी की जिम्मेदारी डोनावैन फरेरा ने संभाली।

Jan 20, 2026 07:53 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स के कप्तान साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस थे। वे पहले कई मैचों में खेले, लेकिन फिर कुछ मैचों के बाद चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके बाद कप्तानी की जिम्मेदारी डोनावैन फरेरा ने संभाली। हालांकि, प्लेऑफ्स के करीब आते-आते वह भी चोटिल हो गए। यहां तक कि तूफानी बल्लेबाज राइली रोसो भी चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में एक तीसरा कप्तान आगे आया और उसने जोबर्ग सुपर किंग्स को साउथ अफ्रीका की टी20 लीग एसए20 के प्लेऑफ्स का टिकट दिलाया। लगातार चौथे सीजन जोबर्ग सुपर किंग्स ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जेम्स विंस की कप्तानी में जोबर्ग सुपर किंग्स ने अपने आखिरी लीग मैच में पार्ल रॉयल्स को 44 रनों से हराया और प्लेऑफ का टिकट हासिल किया। पार्ल रॉयल्स भी प्लेऑफ्स में पहुंच गई है, क्योंकि उसने 5 मैच जीते थे। वहीं, चार मैच जीतकर जेएसके ने टॉप 4 में जगह बनाई। पिछले 6 में से चार मैच जोबर्ग सुपर किंग्स हार गई थी और दो मैचों का नतीजा खराब मौसम की वजह से नहीं निकला था। ऐसे में जोबर्ग सुपर किंग्स पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। ऊपर से दो कप्तान और एक बल्लेबाज भी उपलब्ध नहीं था।

हालांकि, आखिरी लीग मैच में जोबर्ग सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 166 रन बनाए थे। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया। लीस डु प्लॉय ने 27 गेंदों में 54 रन बनाए। 5 चौके और 3 छक्के उन्होंने जड़े। 39 रन नील टिमर्स ने बनाए और 27-27 रन माइकल कील पेपर और मैथ्यू डिविलियर्स ने बनाए। वहीं, पार्ल रॉयल्स के लिए 45 रन डैन लॉरेंस और 32 रन लुआन ड्रे प्रिटोरियस ने बनाए। 3 विकेट प्रेनेलन सुब्रायन ने लिए और 2-2 विकेट जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए नांद्रे बर्गर और इमरान ताहिर ने चटकाए।

इन्हीं दोनों टीमों के बीच अब एलिमिनेटर मैच होगा, जो टीम एलिमिनेटर जीतेगी, उसे क्वालीफायर 2 में क्वालीफायर 1 को हारने वाली टीम से भिड़ना होगा। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया है, जो क्वालीफायर 1 में भिड़ेंगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |