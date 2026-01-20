2 कप्तान हुए चोटिल तो फिर तीसरे कप्तान ने JSK को दिलाया SA20 के प्लेऑफ्स का टिकट
SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स के कप्तान साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस थे। वे पहले कई मैचों में खेले, लेकिन फिर कुछ मैचों के बाद चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके बाद कप्तानी की जिम्मेदारी डोनावैन फरेरा ने संभाली। हालांकि, प्लेऑफ्स के करीब आते-आते वह भी चोटिल हो गए। यहां तक कि तूफानी बल्लेबाज राइली रोसो भी चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में एक तीसरा कप्तान आगे आया और उसने जोबर्ग सुपर किंग्स को साउथ अफ्रीका की टी20 लीग एसए20 के प्लेऑफ्स का टिकट दिलाया। लगातार चौथे सीजन जोबर्ग सुपर किंग्स ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया है।
जेम्स विंस की कप्तानी में जोबर्ग सुपर किंग्स ने अपने आखिरी लीग मैच में पार्ल रॉयल्स को 44 रनों से हराया और प्लेऑफ का टिकट हासिल किया। पार्ल रॉयल्स भी प्लेऑफ्स में पहुंच गई है, क्योंकि उसने 5 मैच जीते थे। वहीं, चार मैच जीतकर जेएसके ने टॉप 4 में जगह बनाई। पिछले 6 में से चार मैच जोबर्ग सुपर किंग्स हार गई थी और दो मैचों का नतीजा खराब मौसम की वजह से नहीं निकला था। ऐसे में जोबर्ग सुपर किंग्स पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। ऊपर से दो कप्तान और एक बल्लेबाज भी उपलब्ध नहीं था।
हालांकि, आखिरी लीग मैच में जोबर्ग सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 166 रन बनाए थे। स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया। लीस डु प्लॉय ने 27 गेंदों में 54 रन बनाए। 5 चौके और 3 छक्के उन्होंने जड़े। 39 रन नील टिमर्स ने बनाए और 27-27 रन माइकल कील पेपर और मैथ्यू डिविलियर्स ने बनाए। वहीं, पार्ल रॉयल्स के लिए 45 रन डैन लॉरेंस और 32 रन लुआन ड्रे प्रिटोरियस ने बनाए। 3 विकेट प्रेनेलन सुब्रायन ने लिए और 2-2 विकेट जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए नांद्रे बर्गर और इमरान ताहिर ने चटकाए।
इन्हीं दोनों टीमों के बीच अब एलिमिनेटर मैच होगा, जो टीम एलिमिनेटर जीतेगी, उसे क्वालीफायर 2 में क्वालीफायर 1 को हारने वाली टीम से भिड़ना होगा। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया है, जो क्वालीफायर 1 में भिड़ेंगी।