SF में ऐतिहासिक टारगेट के बावजूद क्यों नहीं घबराया भारत? कप्तान आयुष म्हात्रे ने किया खुलासा

संक्षेप:

भारत को सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 311 का ऐतिहासिक टारगेट मिला था। भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज की। जानिए, अफगानिस्तान को रौंदने के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने क्या कुछ कहा?

Feb 04, 2026 09:46 pm IST
आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने बुधवार को हरारे के मैदान पर अफगानिस्तान को सात विकेट से धूल चटाई। अफगानिस्तान ने फैसल शिनोजादा (110) और उजैरुल्लाह नियाजई (101) के शतकों की बदौलत चार विकेट पर 310 रन बनाए। U19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पहली बार किसी टीम ने 300 का आंकड़ा छुआ। जवाब में भारत ने 41.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर रिकॉर्ड टारगेट चेज किया। भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य हासिल किया। ऐतिहासिक टारगेट के बावजूद भारत क्यों नहीं घबराया? कप्तान आयुष ने इसका खुलासा किया है।

‘यह हमारे लिए आसान टोटल होगा’

सेमीफाइनल में भारत के लिए ओपनर एरोन जॉर्ज (104 गेंदों में 115) ने शतक ठोका जबकि वैभव सूर्यवंशी (33 गेंदों में 68) और आयुष (59 गेंदों में 62) ने अर्धशतक जमाया। अफगानिस्तान को रौंदने के बाद आयुष ने कहा, ''यह सुखद एहसास है। वर्ल्ड कप फाइनल खेलना अच्छा है। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की लेकिन मिडिल ओवरों में हमारे बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। आखिर में 40 से 50 ओवर में उन्होंने बस बहुत अच्छी बैटिंग की। हमारे बातचीत सिंपल थी, बस नैचुरल गेम जैसी बैटिंग करो। पिच सच में शानदार रही। यह पाटा विकेट था। हमने बातचीत में कहा कि नैचुरल गेम पर फोकस रखो और यह हमारे लिए आसान टोटल होगा।''

'वैभव सूर्यवंशी की चेज में अहम भूमिका'

म्हात्रे ने 14 वर्षीय सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाज पर कहा, ''उसने चेज में बड़ी भूमिका निभाई। सूर्यवंशी ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई, जिससे हमने सिर्फ 10 ओवर में 90 रन जोड़े और प्रेशर हट गया। उसके बाद हमारे लिए पारी संभालना आसान था।'' उन्होंने जॉर्ज की शान में कहा, ''वह एक शानदार बल्लेबाज है। इस टूर्नामेंट में उसके बल्ले से ज्यादा स्कोर नहीं निकले लेकिन वह बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। हमें बस भरोसा था कि वह अपना नैचुरल गेम खेलेगा और फिर उसने पारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया।'' भारत ने 10वीं बार फाइनल में एंट्री की है। भारत टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। उसने अब तक पांच खिताब जीते हैं।

खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड से होगी टक्कर

भारत की फाइनल में 6 फरवरी को इंग्लैंड से टक्कर होगी। खिताबी मुकाबला भी हरारे के मैदान पर होगा। भारतीय कप्तान ने यहां की कंडीशंस पर कहा, ''हरारे स्टेडियम में कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। हम सिंपल रहेंगे। बस अपना गेम खेलेंगे और फील्ड पर अच्छा एटीट्यूड रखेंगे।'' उन्होंने साथ ही भारतीय फैंस से गुजारिश करते हुए कहा, ''बस हमें सपोर्ट करें। हम मैदान पर अपना 110 प्रतिशत देने की कोशिश करेंगे। हम फाइनल मैच जीतने की कोशिश करेंगे।'' क्या फाइनल से पहले का रिकवरी टाइम काफी है? आयुष ने जवाब में कहा, ''हां, यह काफी है क्योंकि हमें इन कंडीशंस की आदत है। हमने इंडिया में काफी क्रिकेट खेला है। हमें एक दिन बाद भी खेलेने की आदत है और उम्मीद है कि हम अच्छी तरह से रिकवर कर लेंगे।

Md.Akram

