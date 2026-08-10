DPL 2026: कप्तान आयुष बडोनी और उनकी पूरी प्लेइंग XII पर लगा फाइन, इस जुर्म के लिए सभी को देने होंगे 5000 रुपये
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के कप्तान आयुष बडोनी और उनकी टीम के प्लेइंग 12 पर स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना लगाया गया है। हर खिलाड़ी को पांच- पांच हजार रुपये देने होंगे।
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के कप्तान आयुष बडोनी और उनकी पूरी टीम पर स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना लगाया गया है। यह मैच रविवार को खेला गया था। अडानी DPL T20 2026 द्वारा जारी मीडिया एडवाइजरी में लिखा गया है कि "साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के कप्तान आयुष बडोनी पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ मैच 19 के दौरान स्लो ओवर-रेट बनाए रखा।" एडवाइजरी में आगे लिखा गया "चूंकि यह सीजन में टीम की पहली गलती थी, इसलिए बडोनी और प्लेइंग XI के बाकी खिलाड़ियों (इम्पैक्ट प्लेयर सहित) पर 5,000 रुपये प्रति खिलाड़ी का जुर्माना लगाया गया।"
ऐसा रहा मैच का पूरा हाल
रविवार 9 अगस्त को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले की बात करें तो युगल सैनी की जबरदस्त 91 रनों की पारी की बदौलत सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स यानी आयुष बडोनी की टीम को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने दो गेंदें बाकी रहते हुए एक रोमांचक रन-चेज़ पूरा किया। 221 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने युगल सैनी की तूफानी हाफ-सेंचुरी की मदद से 19.4 ओवर में 222/6 रन बनाए।
टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला करने के बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बल्लेबाजों को रोकने में काफी संघर्ष करना पड़ा। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने अपने 20 ओवरों में 220/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसमें विकेटकीपर-बल्लेबाज तेजस्वी दहिया का अहम योगदान रहा, जिन्होंने सिर्फ 31 गेंदों पर 69 रन बनाए, जिसमें आठ छक्के और एक चौका शामिल था। कप्तान आयुष बडोनी ने 25 गेंदों पर 44 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि ओपनर सनत सांगवान ने 23 गेंदों पर 38 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दी। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के गेंदबाजों में मनी ग्रेवाल सबसे किफायती रहे, जिन्होंने अपने चार ओवरों में 2/26 रन दिए, जबकि गवनिश खुराना ने भी दो विकेट (2/40) लिए।
जवाब में, सेंट्रल दिल्ली किंग्स को शुरुआती झटका लगा जब कप्तान यश धुल पहले ही ओवर में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, युगल सैनी ने 45 गेंदों पर शानदार 91 रन बनाकर मैच का रुख पलट दिया। उनकी पारी में नौ चौके और छह लंबे छक्के शामिल थे। सैनी ने कई अहम साझेदारियां कीं, जिसमें केशव डबास (27 गेंदों पर 39 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 96 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी और वंश बेदी (13 गेंदों पर नाबाद 21 रन) के साथ 48 रनों की तेज साझेदारी शामिल थी। साउथ दिल्ली के अंशुमन हुड्डा ने चार ओवरों में 3/33 विकेट लेकर शानदार गेंदबाज़ी की, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने आखिरी ओवरों में संयम बनाए रखा और चार विकेट शेष रहते हुए 221 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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