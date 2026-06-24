'मैंने ऋषभ पंत का कॉल नहीं उठाया, मन में दबाकर रखी एक बात', DC कप्तान अक्षर पटेल का खुलासा

ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स (DC) में वापसी हो गई है। पंत की वापसी के बाद डीसी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कप्तान अक्षर पटेल ने दिलचस्प खुलासा किया।

विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल 2027 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की दो सीजन कप्तानी करने के बाद पंत ने डीसी में घर वापसी की है। उन्होंने 2016 में दिल्ली की ओर आईपीएल डेब्यू किया लेकिन 2025 में लखनऊ में चले गए। एलएसजी ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। इतने रुपये आईपीएल ऑक्शन में किसी अन्य प्लेयर को नहीं मिला। हालांकि, पंत 15 करोड़ रुपये में अपनी पुरानी फ्रेंजाइजी में वापस आ गए हैं। डीसी ने एलएसजी के साथ हाई-प्रोफाइल ट्रेड (बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली) किया। दिल्ली ने स्पिनर कुलदीप यादव को एलएसजी को दिया है। पंत ने डील पूरी होने के बाद सबसे पहले दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को कॉल किया। अक्षर ने कॉल को लेकर दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने मन में एक बात दबाकर रखी लेकिन पंत को नहीं बोली।

'मेरे मन में था कि ऋषभ पंत को बोलूं…' अक्षर पटेल ने वीडियो में कहा, ''पहले उसका कॉल आया। अभी बच्चे के साथ थोड़ा टाइम ज्यादा बिता रहा हूं। ऐसे में मुझे अपना फोन साइड में रखना पड़ता है। उसका पहली बार कॉल आया। उसने दोबारा कॉल किया, मैंने वो भी नहीं उठाया। मैंने फिर उसे रात में रिटर्न कॉल किया, जब बच्चा सो गया। मैं बोला, 'भाई क्या हुआ? कुछ अर्जेंट था।' उसने कहा, 'भाई कंफर्म हो गया। मैं वापस आ रहा हूं।' यह हमारी पहली बातचीत थी। फिर उसके बाद नॉर्मिली बात हुई। चलो फाइनली घर वापस आ रहा है। मेरे मन में था लेकिन उसको बोला नहीं। मैं बोलना चाहता था कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा प्यार ही इतना है, उसके लिए, जो उसे दिल्ली में वापस खींच लाया।''

पंत ने दिल्ली की ओर से 111 मैच खेले लगातार दो कमजोर सीजन के बाद लखनऊ टीम ने जस्टिन लैंगर और टॉम मूडी की मौजूदगी वाली ऑस्ट्रेलियाई कोचिंग टीम की सलाह पर पंत को रिलीज करने का फैसला किया। उम्मीद के मुताबिक हुए इस ट्रेड में बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव 13.50 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर दिल्ली से लखनऊ में चले गए। पंत के लिए यह ट्रेड घर वापसी जैसी है। उन्होंने 2016 से 2024 के बीच दिल्ली कैपिटल्स के लिए 111 मैच खेले थे। वह 2021 से 2024 तक डीसी के कप्तान भी रहे और इस दौरान 43 मैचों में दिल्ली का नेतृत्व किया। लखनऊ के साथ उनका प्रदर्शन कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चों पर उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। आईपीएल 2025 में टीम छह जीत और आठ हार के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही।