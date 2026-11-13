सैंडपेपर कांड: उस्मान ख्वाजा को पैट कमिंस ने बताया झूठा, मगर डेविड वॉर्नर बोले- उन्होंने सच लिखा है
पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मान ख्वाजा के दावों को सरासर गलत बताया। इस पर डेविड वॉर्नर का पलटवार फिर से देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि ख्वाजा ने सच बोला है, लेकिन कप्तान ने हमें धोखा दिया है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऑस्ट्रेलिया की उस दुखती रग पर हाथ रखा था, जिसने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को शर्मसार कर दिया था। ख्वाजा ने अपनी किताब में 2018 में केपटाउन टेस्ट में हुई बॉल टैंपरिंग का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इस कांड में हर कोई शामिल था। जाहिर सी बात है कि उन्होंने खिलाड़ियों के साथ-साथ सपोर्ट स्टाफ के भी उसमें शामिल होने की बात कही थी। इसका समर्थन किताब आने के बाद डेविड वॉर्नर ने किया था। उन्हें उस मामले में एक साल के लिए बैन भी झेलना पड़ा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के मौजूदा कप्तान और उस टीम के गेंदबाजी यूनिट का हिस्सा रहे पैट कमिंस ने ख्वादा के दावों को बकवास बताया, लेकिन वॉर्नर ने कहा है कि ख्वाजा ने सच लिखा है।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर ने फॉक्स क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे मैच के दौरान कहा, "पैट कमिंस आज सुबह (प्रेस कॉन्फ्रेंस में) बहुत अच्छी तरह से तैयार थे और आप जानते हैं, मैं अब भी उजी (उस्मान ख्वाजा) और उस किताब में लिखी बातों पर कायम हूं। यह सच है और मैं सच में उनका सपोर्ट करता हूं। मुझे सच में इस समय उनके लिए बुरा लग रहा है। मुझे सच में लगता है कि आज कैप्टन ने सच में हमें धोखा दिया और मैं इससे बहुत ही ज्यादा निराश हूं।"
पैट कमिंस ने शुक्रवार 13 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “जब उस्मान कहते हैं कि हम सब जानते थे… अगर उनका मतलब है कि हमें पता था कि मैदान में सैंडपेपर जा रहा है, तो वह 100 परसेंट गलत हैं। मैं पिछले आठ सालों से लगातार यही कह रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान असल में ऐसी बातें कह रहे हैं जो इससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं। वह कहते हैं कि मैं और दूसरे लोग सैंडपेपर से बॉल-टैम्पर करने की एक स्कीम के आर्किटेक्ट थे। यह पूरी तरह से बकवास है।”
कमिंस ने अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, “इस हफ्ते मैं सच में हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि उस्मान ने माना कि उन्होंने कैम (कैमरन बैनक्रॉफ्ट) से सैंडपेपर इस्तेमाल करते समय सावधान रहने को कहा था। यह वो उस्मान नहीं हैं, जिन्हें मैं जानता हूं। यह वो उस्मान नहीं है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि वह उस टीम का हिस्सा रहा है, जिसने पिछले आठ सालों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कल्चर को फिर से बनाने में मदद की है, (जो) वहां ऐसा होने से रोक सकता था। उस्मान एक दोस्त था, लेकिन दोस्त एक-दूसरे की जिंदगी और इज्जत को लेकर कैजुअल नहीं होते।”
जब कमिंस से एक रिपोर्टर ने पूछा कि किसकी बात सच है, तो उन्होंने कहा: “यह मेरी कहानी है। इसलिए मुझे लगता है कि वह गलत है… मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पसंद है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। यह सच में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर असर डालता है और मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने अपनी कहानी बताई है, उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से ऐसा किया है। यह बहुत से लोगों पर असर डालता है और इसी बात से मैं अभी जूझ रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है।”
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