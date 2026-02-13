होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
विश्व कप के मैच में UAE ने कनाडा को रौंदा, 5 विकेट से दी करारी शिकस्त

Feb 13, 2026 06:57 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
यूएई ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में कनाडा को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 150/7 का स्कोर बनाया था, जिसे यूएई ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

शुक्रवार (13 फरवरी) को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में कनाडा को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 150/7 का स्कोर बनाया था, जिसे यूएई ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कनाडा की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन हर्ष ठाकर ने 41 गेंदों में 50 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को संभाला। नवनीत धालीवाल ने भी 34 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कनाडा ने निर्धारित 20 ओवरों में 150/7 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी मैच के असली हीरो रहे, जिन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए केवल 35 रन देकर 5 विकेट झटके। मोहम्मद जवादुल्लाह ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए एक विकेट लिया और विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा।

151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की टीम को शुरुआत में ही बड़े झटके लगे क्योंकि उनके कप्तान मोहम्मद वसीम सस्ते में आउट हो गए। कनाडा के गेंदबाज साद बिन जफर ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और महज 14 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए। उन्होंने यूएई के मध्यक्रम को झकझोर कर रख दिया और एक समय मैच कनाडा के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। कलीम सना और जसकरन सिंह ने भी एक-एक विकेट लेकर यूएई के बल्लेबाजों को रनों के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किया। मैदान पर रोमांच चरम पर था और हर गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थीं।

जब यूएई मुश्किल में थी, तब सलामी बल्लेबाज आर्यन शर्मा ने एक छोर मजबूती से थामे रखा और 53 गेंदों में 74 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्हें शोएब खान का भरपूर साथ मिला, जिन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों में 51 रन कूट दिए। इन दोनों के बीच हुई 84 रनों की जबरदस्त साझेदारी ने मैच का पासा पूरी तरह से पलट दिया। आर्यन शर्मा की शानदार पारी में 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। शोएब खान ने भी अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाकर कनाडा के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी।

मैच अपने अंतिम ओवर तक गया, जहां यूएई को जीत के लिए कुछ ही रनों की दरकार थी। अंतिम क्षणों में जसकरन सिंह ने शोएब खान को आउट करके मैच में थोड़ा सस्पेंस पैदा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूएई ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर 151 रन बनाए और यह मैच 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। मोहम्मद अरफान ने अंत में आकर नाबाद 1 रन बनाया और जीत की औपचारिकता पूरी की।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

