Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Canada Squad announced for T20 World Cup 2026 Dilpreet Bajwa to lead Canada Cricket Team
T20 World Cup 2026 के लिए कनाडा की टीम का ऐलान, युवा खिलाड़ी को मिली टीम की कमान

T20 World Cup 2026 के लिए कनाडा की टीम का ऐलान, युवा खिलाड़ी को मिली टीम की कमान

संक्षेप:

T20 World Cup 2026 के लिए कनाडा की टीम का ऐलान हो गया है। दिलप्रीत बाजवा कनाडा की टीम के कप्तान इस मेगा इवेंट में होंगे। दूसरी बार कनाडा की टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है। पहले वे आयरलैंड को हरा चुके हैं।

Jan 15, 2026 10:47 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026 के लिए कनाडा की टीम का ऐलान हो गया है, जो दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है। दिलप्रीत बाजवा कनाडा की टीम के कप्तान इस मेगा इवेंट में होंगे। भारत और श्रीलंका में होने वाले मेगा इवेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान बोर्ड ने किया है। बाजवा इस महीने के आखिर में 23 साल के हो जाएंगे। उनको सिर्फ नौ ODI और 17 T20I मैचों का अनुभव है। हैरानी की बात ये है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में कैप्टेंसी डेब्यू इसी टूर्नामेंट से करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिलप्रीत बाजवा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चार अर्धशतक जड़े हैं और उनका स्ट्राइक रेट 133 से ज्यादा का है। कनाडा के सुपर 60 टी10 टूर्नामेंट में उन्होंने दमदार खेल दिखाया था, जिसमें एक मैच में 18 गेंदों में 57 रन और एक मैच में 22 गेंदों में 68 रन ठोके थे। ओपनिंग बैट्समैन युवराज समरा भी एक और बड़े पावर हिटर हैं, जिन्होंने 15 T20I पारियों में 160.72 के स्ट्राइक रेट से 27 छक्के लगाए हैं। पूर्व कप्तान साद बिन जफर, कलीम सना, दिलोन हेलीगर, निकोलस किर्टन और नवनीत धालीवाल टीम में दूसरे जाने-पहचाने नाम हैं।

कनाडा की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप डी का हिस्सा है, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और यूएई की टीम शामिल है। 9 फरवरी को कनाडा की टीम टूर्नामेंट में पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। कनाडा की टीम के सभी ग्रुप फेज के मैच इंडिया में खेले जाएंगे। कनाडा की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी खेली थी, जहां उन्होंने आयरलैंड को हरा दिया था।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कनाडा की टीम

दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंडल, अंश पटेल, दिलोन हेलीगर, हर्ष ठाकर, जसकरनदीप बुट्टर, कलीम सना, कंवरपाल तथगुर, नवनीत धालीवाल, निकोलस किरटन, रविंदरपाल सिंह, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, श्रेयस मोव्वा और युवराज समरा

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |