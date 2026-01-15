T20 World Cup 2026 के लिए कनाडा की टीम का ऐलान, युवा खिलाड़ी को मिली टीम की कमान
T20 World Cup 2026 के लिए कनाडा की टीम का ऐलान हो गया है, जो दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है। दिलप्रीत बाजवा कनाडा की टीम के कप्तान इस मेगा इवेंट में होंगे। भारत और श्रीलंका में होने वाले मेगा इवेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान बोर्ड ने किया है। बाजवा इस महीने के आखिर में 23 साल के हो जाएंगे। उनको सिर्फ नौ ODI और 17 T20I मैचों का अनुभव है। हैरानी की बात ये है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में कैप्टेंसी डेब्यू इसी टूर्नामेंट से करेंगे।
दिलप्रीत बाजवा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चार अर्धशतक जड़े हैं और उनका स्ट्राइक रेट 133 से ज्यादा का है। कनाडा के सुपर 60 टी10 टूर्नामेंट में उन्होंने दमदार खेल दिखाया था, जिसमें एक मैच में 18 गेंदों में 57 रन और एक मैच में 22 गेंदों में 68 रन ठोके थे। ओपनिंग बैट्समैन युवराज समरा भी एक और बड़े पावर हिटर हैं, जिन्होंने 15 T20I पारियों में 160.72 के स्ट्राइक रेट से 27 छक्के लगाए हैं। पूर्व कप्तान साद बिन जफर, कलीम सना, दिलोन हेलीगर, निकोलस किर्टन और नवनीत धालीवाल टीम में दूसरे जाने-पहचाने नाम हैं।
कनाडा की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप डी का हिस्सा है, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और यूएई की टीम शामिल है। 9 फरवरी को कनाडा की टीम टूर्नामेंट में पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। कनाडा की टीम के सभी ग्रुप फेज के मैच इंडिया में खेले जाएंगे। कनाडा की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी खेली थी, जहां उन्होंने आयरलैंड को हरा दिया था।
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कनाडा की टीम
दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंडल, अंश पटेल, दिलोन हेलीगर, हर्ष ठाकर, जसकरनदीप बुट्टर, कलीम सना, कंवरपाल तथगुर, नवनीत धालीवाल, निकोलस किरटन, रविंदरपाल सिंह, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, श्रेयस मोव्वा और युवराज समरा