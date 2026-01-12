क्या सचिन के 100 शतकों तक पहुंच सकते हैं कोहली? पूरा गणितीय लेखा-जोखा यहां समझिए
विराट कोहली इस समय अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में हैं। 37 वर्ष की आयु में भी उनकी फिटनेस और आक्रामकता कम नहीं हुई है, बल्कि उनके खेलने का अंदाज और भी संयमित और घातक हो गया है। सचिन तेंदुलकर के 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने की चर्चा एक बार फिर क्रिकेट जगत में गर्म है। आइए क्रिकेट के गणित के जरिए समझते हैं कि क्या कोहली इस ऐतिहासिक मील के पत्थर तक पहुंच सकते हैं।
कोहली ने कब-कब किस औसत से जड़े शतक
विराट कोहली ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में की थी और अपना पहला वनडे शतक 2009 में श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में लगाया था। उनके 309 वनडे मैचों के सफर का गणितीय विश्लेषण उनकी अद्भुत निरंतरता को दर्शाता है:
• शुरुआती चरण (1-100 मैच): कोहली ने पहले 50 मैचों में 4 शतक लगाए, जबकि अगले 50 मैचों में उन्होंने 10 शतक जमाए (औसत: 5 मैच प्रति शतक)।
• मध्यम चरण (101-200 मैच): 101 से 150 मैचों के बीच उन्होंने 12 शतकीय पारियां खेलीं। वहीं, 150 से 200 मैचों के बीच यह रफ़्तार थोड़ी कम होकर 9 शतक (5.56 मैच प्रति शतक) पर रही।
• उतार-चढ़ाव (201-300 मैच): 201 से 250 मैचों के बीच कोहली ने फिर वापसी की और 11 शतक लगाए, लेकिन 250 से 300 मैचों के बीच उनकी रफ़्तार धीमी हुई और केवल 4 शतक ही निकले।
• हालिया 'विराट' फॉर्म (301-309 मैच): पिछले 9 मैचों में कोहली ने 3 शतक लगाकर गणित के पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में वे लगभग हर 3 मैच में एक शतक लगा रहे हैं।
2027 विश्व कप से पहले जड़ सकते हैं इतने शतक
गणितीय अनुमानों के अनुसार, भारत को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले लगभग 18 वनडे मैच खेलने हैं। यदि कोहली अपनी वर्तमान शानदार रफ्तार को बरकरार रखते हैं, तो वे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले लगभग 8 और शतक अपने नाम कर सकते हैं। इस गणना के आधार पर वर्ल्ड कप में प्रवेश करने से पहले उनके अंतरराष्ट्रीय शतकों की कुल संख्या 93 तक पहुंच सकती है।
क्या छू पाएंगे 100 शतकों का आंकड़ा?
हालांकि आंकड़े सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गणित और क्रिकेट का हमेशा सीधा तालमेल नहीं होता। खेल में फॉर्म कभी भी बदल सकती है। यह स्थिर रह सकती है, गिर सकती है या और भी बेहतर हो सकती है। 309 वनडे मैचों में 53 शतकों के साथ कोहली जिस तरह से खेल रहे हैं, उनके प्रशंसकों को पूरा भरोसा है कि वे सचिन के रिकॉर्ड को चुनौती देंगे। फिलहाल, क्रिकेट प्रेमी विराट कोहली की लगातार बेहतरीन पारियों का लुत्फ उठा रहे हैं।