क्या सचिन तेंदुलकर का लिस्ट ए में सबसे ज्यादा शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे विराट कोहली? जानें कितने दूर

संक्षेप: विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही मैच में शतक जड़ा। यह उनके लिस्ट-ए करियर का कुल 58वां शतक है। अब किंग कोहली की नजरें लिस्ट ए में सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर है।

15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी कर रहे विराट कोहली का आगाज धमाकेदार रहा। आंध्रा के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने शतक जड़ दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई। चेज मास्टर विराट कोहली ने 299 रनों की पीछा करते हुए 131 रनों की शानदार पारी खेली। कोहली का यह लिस्ट-ए क्रिकेट में 58वां शतक था, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 ओवर फॉर्मेट में उनके 53 शतक शामिल हैं। अब विराट कोहली की नजरें लिस्ट-ए में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा शतक जड़ने के ‘महारिकॉर्ड’ पर है। बता दें, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बीच अब ज्यादा फासला नहीं रह गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में 49 सेंचुरी जड़ी थी, लिस्ट ए में उनके नाम कुल 60 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड उन्होंने 538 पारियां खेलकर बनाया था।

वहीं विराट कोहली अब 330 पारियों में 58 शतक के साथ उनके पीछे दूसरे स्थान पर हैं। किंग कोहली सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने से मात्र दो शतक और उनका यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से 3 शतक दूर हैं।

वहीं बात रोहित शर्मा की करें तो, उन्होंने भी विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मैच में शतक जड़ा। सिक्किम के खिलाफ उन्होंने 155 रनों की धुआंधार पारी खेली। यह उनके लिस्ट-ए करियर का 37वां शतक है।

लिस्ट ए में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज- सचिन तेंदुलकर- 60

विराट कोहली- 58

ग्राम गूच- 44

ग्रेम हिक- 40

कुमार संगाकारा- 39

रोहित शर्मा- 37