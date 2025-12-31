क्या जो रूट तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड? 35 की उम्र तक कैसा था दोनों का प्रदर्शन!
मंगलवार (30 दिसबंर) को इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अपना 35वां जन्मदिन मनाया। 35 साल की उम्र में जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यही वजह है कि अब उनकी तुलना क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर से होने लगी है। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 200 टेस्ट मैच खेले हैं और रिकॉर्ड 15921 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। हालांकि, जो रूट के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि रूट सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। हालांकि, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है लेकिन आंकड़ों के आधार पर जो रूट सचिन तेंदुलकर से अब बहुत नहीं रह गए हैं।
35 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर जो रूट की तुलना में अपने करियर के किस पड़ाव पर थे कितने रन बनाए थे इस पर नजर डालें तो सचिन रूट की तुलना में पीछे नजर आते हैं। उम्र के 35वें पड़ाव में आते-आते सचिन तेंदुलकर ने कुल 147 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 55.31 की औसत के साथ 11,782 रन बनाए थे। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने 39 शतक और 49 अर्धशतक जड़े थे। वहीं, आकर जो रूट की बात की जाए तो रूट ने 35 साल की उम्र में अपने करियर में अब तक कुल 162 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 50.83 की औसत के साथ 13777 रन बनाए हैं। इस दौरान रूट ने 40 शतक और 66 अर्धशतक लगाए हैं। आंकड़ों से साफ है कि रूट ने 35 की उम्र में सचिन तेंदुलकर से ना सिर्फ ज्यादा मैच खेले हैं, बल्कि उनसे रनों, शतकों और अर्धशतकों के मामले में भी आगे हैं। हालांकि, जो रूट की औसत सचिन तेंदुलकर से कम है।
जो रूट बेहतरीन फॉर्म में लगातार बल्लेबाजी करते हैं और टेस्ट क्रिकेट पर ही फोकस करते हैं तो सचिन तेंदुलकर के आंकड़ों के काफी नजदीक नजर आते हैं। सचिन तेंदुलकर के कुल रनों से जो रूट अब 2144 रन पीछे हैं। वहीं सचिन ने अपने करियर में कुल 51 टेस्ट शतक लगाए थे, जबकि फिलहाल रूट के टेस्ट शतकों की संख्या 40 है। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूट अगर सचिनके बराबर यानी 40 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो उनके आंकड़े टूट सकते हैं। जो रूट सचिन के आंकड़ों की बराबरी कर पाएंगे या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन साल 2025 रूट के लिए बेहद शानदार रहा है। वे इस साल वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, वहीं टेस्ट क्रिकेट में भी रन बनाने के मामले में इस साल शुभमन गिल और केएल राहुल के बाद तीसरे स्थान पर हैं।