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भारत कर सकता है AUS vs ENG एशेज टेस्ट की मेजबानी? 150वीं सालगिरह को बनाना चाहते हैं खास

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एशेज टेस्ट को भारत में आयोजित करने के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। एशेज टेस्ट की 150वीं सालगिराह पर दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मैच खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत कर सकता है।

Ashes Test in India
भारत में AUS vs ENG एशेज टेस्ट

भारत में अपनी टी20 लीग बिग बैश लाने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब एशेज टेस्ट भारत में आयोजित कराने का मूड बना रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि बोर्ड भारत में 150वीं सालगिरह पर होने वाला ऐतिहासिक एशेज टेस्ट कराने की संभावना तलाशने के लिए तैयार है। उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भारतीय मार्केट की बढ़ती अहमियत को भी दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अगले साल मार्च में ऐतिहासिक एशेज के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक टेस्ट खेलने वाले हैं। हालांकि अभी मैच को ऑस्ट्रेलिया के बाहर कराने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ग्रीनबर्ग ने माना कि भविष्य में इसे भारत में होस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है।

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उनकी बातें ऐसे समय में आई हैं जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भारत में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इस दिसंबर, बिग बैश लीग चेन्नई में एक मैच खेलेगा, जहां मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को भारतीय फैंस के करीब लाने की दिशा में एक और कदम है।

भारत में एशेज टेस्ट की संभावना देश के क्रिकेट मार्केट की कमर्शियल अहमियत को भी दिखाती है। भारत इस खेल का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग बना हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक बड़ा मुकाबला होस्ट करने से बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा होगी और साथ ही नए कमर्शियल मौके भी बनेंगे।

ग्रीनबर्ग ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस आइडिया को मना नहीं करेगा, उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दोनों के साथ अपने मज़बूत रिश्तों का हवाला दिया।

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ग्रीनबर्ग ने BBC के स्टंप्ड पॉडकास्ट को बताया, “ECB और BCCI के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और साफ है कि भारत में कुछ एरिया में और ज़्यादा कंटेंट डालने के मौके हैं।

अभी हम इसकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर ज़रूर सोचा जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे, इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट क्रिकेट अभी भी बहुत मजबूत है, शायद दुनिया के दूसरे हिस्सों के ट्रेंड से अलग। इसलिए हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हम इसे बढ़ाते रहें और मजबूत करते रहें।”

उन्होंने आगे कहा, “ग्लोबल क्रिकेट में हम सभी के लिए चुनौती यह है कि शेड्यूल में सिर्फ 365 दिन होते हैं और हमें शायद एक या दो महीने और लगेंगे [ताकि] हम वह कंटेंट बना सकें जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”

एशेज टेस्ट क्रिकेट में सबसे पुरानी राइवलरी है, जो 1877 से चली आ रही है। 2027 में पुरुषों और महिलाओं की एशेज के नए वर्शन का शेड्यूल गुरुवार को अनाउंस किया गया, दोनों इंग्लैंड की धरती पर एक साथ होंगे। पहली बार मिक्स्ड डिसेबिलिटी एशेज भी एक साथ होगी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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Australia vs England
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