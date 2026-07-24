भारत कर सकता है AUS vs ENG एशेज टेस्ट की मेजबानी? 150वीं सालगिरह को बनाना चाहते हैं खास

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एशेज टेस्ट को भारत में आयोजित करने के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। एशेज टेस्ट की 150वीं सालगिराह पर दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मैच खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत कर सकता है।

भारत में अपनी टी20 लीग बिग बैश लाने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब एशेज टेस्ट भारत में आयोजित कराने का मूड बना रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि बोर्ड भारत में 150वीं सालगिरह पर होने वाला ऐतिहासिक एशेज टेस्ट कराने की संभावना तलाशने के लिए तैयार है। उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भारतीय मार्केट की बढ़ती अहमियत को भी दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अगले साल मार्च में ऐतिहासिक एशेज के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक टेस्ट खेलने वाले हैं। हालांकि अभी मैच को ऑस्ट्रेलिया के बाहर कराने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ग्रीनबर्ग ने माना कि भविष्य में इसे भारत में होस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है।

उनकी बातें ऐसे समय में आई हैं जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भारत में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इस दिसंबर, बिग बैश लीग चेन्नई में एक मैच खेलेगा, जहां मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला पर्थ स्कॉर्चर्स से होगा, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को भारतीय फैंस के करीब लाने की दिशा में एक और कदम है।

भारत में एशेज टेस्ट की संभावना देश के क्रिकेट मार्केट की कमर्शियल अहमियत को भी दिखाती है। भारत इस खेल का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग बना हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक बड़ा मुकाबला होस्ट करने से बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा होगी और साथ ही नए कमर्शियल मौके भी बनेंगे।

ग्रीनबर्ग ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस आइडिया को मना नहीं करेगा, उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दोनों के साथ अपने मज़बूत रिश्तों का हवाला दिया।

ग्रीनबर्ग ने BBC के स्टंप्ड पॉडकास्ट को बताया, “ECB और BCCI के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और साफ है कि भारत में कुछ एरिया में और ज़्यादा कंटेंट डालने के मौके हैं।

अभी हम इसकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर ज़रूर सोचा जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे, इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट क्रिकेट अभी भी बहुत मजबूत है, शायद दुनिया के दूसरे हिस्सों के ट्रेंड से अलग। इसलिए हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हम इसे बढ़ाते रहें और मजबूत करते रहें।”

उन्होंने आगे कहा, “ग्लोबल क्रिकेट में हम सभी के लिए चुनौती यह है कि शेड्यूल में सिर्फ 365 दिन होते हैं और हमें शायद एक या दो महीने और लगेंगे [ताकि] हम वह कंटेंट बना सकें जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”