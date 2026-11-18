केपटाउन टेस्ट मैच में बॉल टैंपरिंग करने वाले कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने पहली बार इस बारे में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सभी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ की भूमिका के बारे में बताया और ये भी बताया कि उन्होंने क्यों बॉल टैंपरिंग की।

2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बॉल टैंपरिंग की थी। बॉल टैंपरिंग करने वाले का नाम कैमरन बैनक्रॉफ्ट था। उन्हें, कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वॉर्नर को सैंडपेपरगेट के लिए सजा भी मिली थी। स्मिथ और वॉर्नर को एक-एक साल के लिए बैन किया गया था, लेकिन बैनक्राफ्ट को 9 महीने की सजा मिली थी। इन तीनों ने अपना अपराध कबूल किया था और सजा को स्वीकार किया था। इस मामले को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब 2026 में आकर ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि उस टीम के सदस्य रहे उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बॉल टैंपरिंग के बारे में हर किसी को पता था। जाहिर तौर पर उन्होंने टीम मैनेजमेंट समेत पूरी टीम को इस मामले में घसीट लिया। इसका समर्थन वॉर्नर ने किया, जबकि मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श और पैट कमिंस ने इन दावों को खारिज किया और कोरी बकवास बताया और कहा कि उन्हें बॉल टैंपरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस पर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच बॉल टैंपरिंग करने वाले कैमरन बैनक्रॉफ्ट सामने आए हैं, जिन्होंने 4000 शब्दों में अपनी बात लिखी है कि आखिर पूरा वृतांत क्या है और कौन-कौन सैंडपेपर कांड में शामिल था। उन्होंने डेविड वॉर्नर से लेकर स्टीव स्मिथ, कोच लेहमैन से लेकर डेविड साकर, मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस और मिचेल मार्श, विकेटकीपर टिम पेन समेत तमाम लोगों का जिक्र किया और बताया है कि उस दौरे पर क्या कुछ हुआ था और उन्होंने क्यों और किसके कहने पर बॉल टैंपरिंग की?

कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन पर 2018 बॉल टैंपरिंग कांड को लेकर लिखा, “उस बातचीत में कई लोग शामिल थे। कोच डैरेन लेहमैन भी वहां मौजूद थे। दूसरे खिलाड़ी भी आते-जाते रहे। इस बात को खुलकर स्वीकार किया गया था कि गेंद को हवा में स्विंग कराने के लिए कुछ करना जरूरी है। गेंद को सामान्य तरीके से चमकाने और लार का इस्तेमाल करने जैसे पारंपरिक तरीके काम नहीं कर रहे थे। हम दबाव में थे। इसी माहौल में डेविड वॉर्नर ने गेंद के एक हिस्से को खुरदरा करने के लिए सैंडपेपर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया।”

डेव (डेविड वॉर्नर) ने बताया कि वह खुद यह काम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी सीरीज के दौरान टीवी कैमरों की नजर उन पर लगातार बनी हुई थी। सीरीज के दौरान हमारे पूरे दौरे पर गए दल को इस बात की जानकारी थी। यही वजह थी कि हम इस बारे में मजाक भी करते थे और डेव अपनी उंगली पर लगी टेप पर मजेदार शब्द लिखने लगे थे। वह लगातार निगरानी में थे और जानते थे कि कैमरे उन पर नजर रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि डेव यह सब सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए कर रहे थे। मैंने उनके सुझाव को मैच पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने में टीम की मदद करने की कोशिश के तौर पर समझा।

हालांकि, इससे न तो उनकी भूमिका सही साबित होती है और न ही मेरी। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह बातचीत ऐसे माहौल में हुई थी, जहां पूरी टीम किसी तरह मैच का रुख बदलने के लिए बेताब थी। हमने यह सब खासतौर पर गेंदबाजों के लिए किया था, लेकिन व्यापक रूप से देखें तो यह टीम के लिए और मैच जीतने के लिए था। मुझे याद है कि कमरे में मौजूद लोगों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। साकर और लेहमैन निश्चित रूप से वहां मौजूद थे, हालांकि मैं बातचीत में कही गई हर बात के बारे में नहीं बता सकता।

कप्तान स्टीव स्मिथ भी बातचीत में शामिल हुए थे। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहते और फिर खुद को इससे अलग कर लिया। कुछ लोगों ने मुझे सावधान रहने की सलाह भी दी थी। मुझे याद है कि मुझे चेतावनी दी गई थी कि ऐसा करने में सावधानी बरतूं। कुछ अन्य लोगों ने कहा था कि अगर वे मेरी जगह होते तो ऐसा नहीं करते। उस समय चेंजिंग रूम में हर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन यह बातचीत सिर्फ डेव और मेरे बीच तक सीमित नहीं थी। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं यह काम कर सकता हूं। मैं असहज महसूस कर रहा था और खुद को मुश्किल स्थिति में पा रहा था।

मुझे पता था कि यह गलत है। मुझे पता था कि सैंडपेपर का इस्तेमाल करना सिर्फ क्रिकेट के नियमों की सीमाओं को लांघना नहीं था, बल्कि यह धोखाधड़ी थी, लेकिन मैंने इसमें योगदान देने का एक मौका भी देखा। मैं एक युवा खिलाड़ी था और अपना सातवां टेस्ट मैच खेल रहा था। उस समय अगर मुझसे ईंट की दीवार से टकराने के लिए कहा जाता, तो शायद मैं वह भी कर देता। मैं इतना अनुभवहीन और दूसरों के प्रभाव में आने वाला था। मैं सिर्फ अपने बनाए रनों और लिए गए कैच के अलावा भी अपने साथियों के बीच स्वीकार किया जाना चाहता था। मुझे लगा कि यह ऐसा करने का एक मौका है।

इसके अलावा, टीम में नया होने के कारण मैं अपनी जगह पक्की करने के लिए बेताब था। मैं ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता था, जिस पर मेरे साथी भरोसा कर सकें। टीम का हिस्सा बनने की इस चाहत ने मेरी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया। मैं सहमत हो गया।

मैदान पर क्या हुआ? जैसा कि उस्मान ने अपनी किताब में बताया है, टीम के बीच इस बात को लेकर समझ थी कि गेंद के साथ छेड़छाड़ करने का सबसे सुरक्षित समय कौन-सा हो सकता है, जब किसी की नजर न पड़े। पूरी टीम को इस बात की जानकारी थी। जब ब्रेक के बाद हम मैदान पर लौटते थे, तो अंपायर गेंद को बाउंड्री लाइन से थोड़ी दूरी पर आउटफील्ड में रख देते थे। प्रसारण के नजरिए से हमें पता था कि जब तक हम मैदान के लगभग आधे रास्ते तक नहीं पहुंच जाते, कैमरे पूरी टीम पर नहीं आते थे।

ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय टीवी प्रसारण में सेशन की शुरुआत के लिए देशों के लोगो दिखाए जाते थे। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और हम इसे पहले भी देख चुके थे। डेव ने मुझे समझाया कि इससे हमें एक मौका मिल सकता है। यह ऐसा समय भी था, जब पकड़े जाने का खतरा सबसे कम था। ग्रुप के दूसरे लोगों ने भी इस पर सहमति जताई और अपनी राय दी। मैं दूसरे दिन के अंतिम सत्र के लिए सैंडपेपर लेकर मैदान पर उतरा। जब मैंने गेंद उठाई, तो उसका इस्तेमाल किया।

मुझे इसका नतीजा तुरंत समझ नहीं आया। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि गेंद पर मेरे रगड़ने और घुमाने का कितना असर हुआ है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उस दौरान मैं नियमित रूप से गेंदबाजों से बात करता रहा कि गेंद किस तरह व्यवहार कर रही है। मेरे लिए ऐसा करना जरूरी था। मुझे याद है कि मैंने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और मिचेल मार्श सहित सभी तेज गेंदबाजों से पूछा था कि क्या गेंद पर्याप्त रिवर्स स्विंग हो रही है।

मैंने विकेट के पीछे खड़े टिम पेन से भी बात की, क्योंकि वह गेंद की मूवमेंट को देखने की अच्छी स्थिति में थे। मुझे उनकी प्रतिक्रिया चाहिए थी। अगर मैं गेंद के साथ कुछ कर रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका असर हो रहा है या नहीं, जब तक मैं गेंदबाजों और विकेटकीपर से इस बारे में बात नहीं करूंगा?

इसके अलावा, गेंदबाजों को गेंद को दूसरी तरफ से भी डालकर देखना होता है कि वह रिवर्स स्विंग कर रही है या नहीं। जैसा कि आप मैच के फुटेज में देख सकते हैं, गेंद स्पष्ट रूप से रिवर्स स्विंग कर रही थी। सभी गेंदबाज मुझे प्रतिक्रिया देते थे कि गेंद पर मेरा काम असर कर रहा है या नहीं। इससे मुझे मदद मिलती थी। वे कहते थे, 'क्या अब गेंद स्विंग हो रही है? अभी नहीं हो रही। इसे और करने की जरूरत है।' इसके बाद मैं गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल और करता था।

एक ऐसा मौका भी आया, जब मुझे इसे रोकने के लिए कहा गया, क्योंकि लोगों को डर था कि मेरी हरकतें बहुत ज्यादा स्पष्ट होती जा रही हैं। गेंद पर सैंडपेपर के असर को लेकर मैदान पर हमारी बातचीत नियमित और बिल्कुल स्वाभाविक थी। यह ऐसा ही था। मुझे यह भी याद है कि मैं अपने साथियों के सामने इस बात पर हैरानी जताता था कि मैं आखिर क्या कर रहा हूं। यह बेहद वर्जित और सामान्य सोच के खिलाफ था। मैदान पर हम सभी इस बारे में कभी-कभी हंसते थे और बात करते थे। हम सभी जानते थे कि मेरा यह व्यवहार कितना जोखिम भरा था।

जैसे-जैसे वह सत्र आगे बढ़ा, गेंद से मिल रही मूवमेंट को लेकर उत्साह बढ़ता गया, लेकिन इसके साथ ही एक असहज एहसास भी था कि जिस काम को हम सभी गलत जानते थे, वह टेस्ट मैच जीतने की हमारी कोशिश का हिस्सा बन चुका था। उस अंतिम सत्र में हमने 28 रन देकर चार विकेट हासिल किए। यह मैच का रुख बदलने वाला प्रदर्शन था! मैदान पर लौटने के बाद मैंने सिर्फ एक बार गेंद से छेड़छाड़ नहीं की थी। मैंने उस दिन के आखिरी पूरे सत्र में लगभग हर ओवर में ऐसा किया। इसके बाद केपटाउन में तीसरे टेस्ट के दौरान पकड़े जाने तक मैं ऐसा करता रहा।

हां, मैंने टीम के लिए यह भूमिका निभाने का फैसला किया था। मुझे याद है कि मिचेल मार्श विकेट ले रहे थे और मजाक में कह रहे थे कि गेंद कितनी स्विंग हो रही है, जबकि पहले वह इतनी स्विंग नहीं करा पाते थे। विकेट गिरने पर हंसी और जश्न का माहौल होता था। मुझे हैरानी थी कि सैंडपेपर का क्रिकेट गेंद पर इतना असर हो सकता है। मैं खुश था कि मेरी भूमिका से टीम को अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिल रही थी। मेरे साथियों का भी यही हाल था। मुझे याद है कि उस पूरे अंतिम सत्र में विकेट गिरने के बाद उन्होंने मेरी तारीफ की थी।

वे कहते थे, 'बहुत अच्छा काम किया, बैंग। इसे जारी रखो।' साथ ही वे यह भी कहते थे कि सावधान रहना। स्टीव ने तो यहां तक कहा था, 'मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता।' हम इस मामले में बहुत आगे निकल चुके थे। मैं सैंडपेपर से गेंद की भौतिक स्थिति बदल रहा था। मैं अपने साथियों से गेंद के प्रदर्शन पर चर्चा कर रहा था। उन्हें पता था कि मैं सिर्फ गेंद की सिलाई के आसपास हाथ नहीं फेर रहा था, बल्कि वास्तव में सैंडपेपर का इस्तेमाल कर रहा था। मेरे दिमाग में ये दोनों बातें एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं। टेस्ट मैच के दौरान भी ये बातें इसी तरह जुड़ी रहीं। इन घटनाओं और उनका बोझ इतने वर्षों तक अपने साथ लेकर चलने से मुझे बहुत तकलीफ हुई है।

वह टीम मीटिंग, जो आज भी मेरे जेहन में है पोर्ट एलिजाबेथ में तीसरे दिन की सुबह हम वार्म-अप से पहले होने वाली अपनी नियमित टीम मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। हमने पिछले दिन के खेल पर चर्चा की। उस दौरान हुए अच्छे पलों का जश्न मनाया, लेकिन सबसे ज्यादा जोर उन बातों पर दिया, जो आने वाले दिन को सफल बनाने के लिए जरूरी थीं।

मुझे याद है कि पिछली शाम सैंडपेपर से गेंद के साथ की गई मेरी छेड़छाड़ पर चर्चा हुई थी और ग्रुप के सामने मेरी भूमिका को स्वीकार किया गया था। पिछली शाम 28 रन देकर चार विकेट लेने के बाद हुए जश्न की तरह ही, मुझे टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों से तारीफ और प्रोत्साहन मिला था। खासतौर पर डेविड साकर ने मेरी तारीफ की थी। इससे मुझे लगा कि मैं जो कर रहा था, उसे टीम के सामूहिक प्रयास के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। यह घटना मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी तारीफ हुई थी, बल्कि इसलिए भी कि वहां एक बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।

हमारी मीडिया मैनेजर केट हचिसन ने इस पर आपत्ति जताई थी। मुझे याद है कि उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें यह गलत लगता है। वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं और बातचीत छोड़कर चली गई थीं। मैं यह बात कभी नहीं भूलूंगा। किसी ने खुलकर विरोध जताया था। किसी ने यह दिखाया था कि टीम का हिस्सा होने का मतलब यह नहीं है कि टीम जो कुछ भी कर रही है, उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं केट के विचारों के बारे में उनकी कही और की गई बातों से आगे कुछ नहीं कह सकता। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस धारणा को पूरी तरह चुनौती देती है कि किसी के पास भी उस समय हो रही घटनाओं पर सवाल उठाने का मौका नहीं था।

हमारे पास मौका था। मेरे पास भी था। लेकिन मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने अंततः यह टेस्ट मैच जीत लिया। एबी डिविलियर्स ने शानदार पारी खेलकर मैच का रुख निर्णायक रूप से अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। हम जिस भी फायदे की उम्मीद कर रहे थे, वह पर्याप्त नहीं था। हमने अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा से समझौता किया और फिर भी मैच हार गए। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के बीच काफी लंबा अंतराल था।

मुझे याद है कि इस दौरान मैंने दक्षिण अफ्रीका में घूमने-फिरने के लिए समय निकाला। मैं शार्क के साथ तैरने गया, कैंप्स बे घूमने गया, अकेले टेबल माउंटेन की चोटी तक पैदल गया और टीम के साथ स्टेलेनबॉश के आसपास वाइनरी देखने भी गया। ये ऐसी यादें थीं, जो दक्षिण अफ्रीका के मेरे पहले टेस्ट दौरे की सबसे शानदार यादों में शामिल होनी चाहिए थीं। या फिर केपटाउन टेस्ट की पहली पारी में खेली गई मेरी वह पारी, जिसे शायद मैं अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानता हूं। मैंने वर्नोन फिलेंडर, कगिसो रबाडा, मोर्ने मोर्कल और केशव महाराज जैसे गेंदबाजों के खिलाफ 103 गेंदों पर 76 रन बनाए थे, लेकिन अब जब मैं उस दौर को याद करता हूं, तो मुझे पता होता है कि मैदान पर मैं क्या कर रहा था। सैंडपेपर का इस्तेमाल करना टीम में अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा बन चुका था। मैं इसे लेकर चिंतित था।

केपटाउन टेस्ट से पहले ट्रेनिंग के दौरान मुझे केट हचिसन से बातचीत करना याद है। मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया तो क्या होगा? वह इस बातचीत में शामिल नहीं होना चाहती थीं, क्योंकि इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, 'अच्छा नहीं होगा' और वहां से चली गईं।

केपटाउन: वह पल, जब सब कुछ बिखर गया न्यूलैंड्स का चेंजिंग रूम अपने अलग तरह के ढांचे के लिए जाना जाता था। उस्मान ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। मुझे याद है कि मैं छोटे चेंजिंग रूम में उस्मान और टिम पेन के बगल में बैठा था। यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि फील्डिंग के दौरान एक कोच मेरे पास आया था और उसने कहा था कि गेंद को स्विंग कराने के लिए मुझे सैंडपेपर से उस पर और काम करना होगा। वह कोच डेविड साकर थे और यह बात सच है। एक बार फिर पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट की तरह ही मैदान पर वही बातचीत जारी थी। मैं स्टार्सी, पैट, जोश और मिच से पूछ रहा था कि गेंद पर काम करने का क्या असर हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो कर रहा था, वह पर्याप्त नहीं था।

जब मैं गेंद से छेड़छाड़ के बारे में पूछता था, तो विकेट के पीछे टिम और स्लिप में खड़े खिलाड़ियों से भी मुझे यही प्रतिक्रिया मिलती थी। इस टेस्ट मैच में सैंडपेपर का इस्तेमाल उतना प्रभावी नहीं था, क्योंकि परिस्थितियां और नमी अलग थीं। रिवर्स स्विंग के लिए हालात अनुकूल नहीं थे। पिच का बीच वाला हिस्सा हरा था और गेंद हमारी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं कर रही थी। इसके बावजूद मैंने गेंद के साथ छेड़छाड़ जारी रखी। गेंद की मूवमेंट को लेकर गेंदबाजों के साथ हुई बातचीत की यादें पिछले कई वर्षों से मुझे बेहद परेशान करती रही हैं।

जब बाद में मैंने सार्वजनिक बयान सुने, जिनमें सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी होने से इनकार किया गया था, तो मेरे लिए उन इनकारों और अपनी यादों के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया। मैं समझता हूं कि गेंद के रिवर्स स्विंग होने की जानकारी होना, उसके साथ छेड़छाड़ किए जाने का संदेह होना और यह स्पष्ट रूप से जानना कि सैंडपेपर का इस्तेमाल किया गया है, तीन अलग-अलग बातें हैं। और फिर वह पल आया, जब कैमरों ने मुझे पकड़ लिया। सैंडपेपर सामने आ गया और सब कुछ बदल गया।

मेरे पकड़े जाने के बाद ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान पीटर हैंड्सकॉम्ब मैदान पर दौड़कर आए और उन्होंने सैंडपेपर को मेरी पैंट में छिपा दिया। उन्होंने मुझसे कहा, 'मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं इसे तुमसे ले लूं।' दरअसल, बूब (डैरेन लेहमैन) ने वॉकी-टॉकी पर उन्हें चिल्लाते हुए कहा था, 'बेंजर्स से वह सैंडपेपर तुरंत हटाओ।' मेरी राय में, अगर उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती, तो वह ऐसा नहीं कहते और अगर पहले यह बात स्पष्ट नहीं थी, तो अब सब कुछ साफ हो चुका था।

एक बार फिर, हम सभी जानते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक और झूठ केपटाउन में पकड़े जाने के बाद इस बात को लेकर तेजी से बातचीत शुरू हुई कि हमें इस घटना पर किस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मुझे याद है कि कुछ लोगों की राय थी कि हमें अगले दिन तक इंतजार करना चाहिए, रातभर सोचने के बाद इस मामले पर अधिक संतुलित सार्वजनिक बयान देना चाहिए।

स्टीव स्मिथ तुरंत इस स्थिति पर बात करना चाहते थे। उनका मानना था कि घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करने से नुकसान को सीमित करने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। स्टीव सिर्फ इस मामले को खत्म करना चाहते थे, ताकि वह अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दे सकें। मैं भी उनके साथ गया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपने किए की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन उस समय भी हमने पूरी सच्चाई नहीं बताई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे याद है कि डेविड साकर ने विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि सैंडपेपर को इस्तेमाल की गई सामग्री के रूप में स्वीकार न किया जाए। कुछ अन्य कोच, प्रबंधन के सदस्य और खिलाड़ी भी इस बात से सहमत थे, जबकि कुछ ने असहमति जताई। 'हम यह नहीं कह सकते कि हमने सैंडपेपर का इस्तेमाल किया।'

बैनक्रॉफ्ट का कहना है कि उन्हें याद है कि डेविड साकर ने सैंडपेपर के इस्तेमाल की बात स्वीकार न करने की विशेष रूप से चेतावनी दी थी। बैनक्रॉफ्ट लिखते हैं, "हमने उनकी सलाह सुनी और उसका पालन किया। इस बात को लेकर चिंता थी कि अगर हमने यह स्वीकार कर लिया तो इसके क्या परिणाम होंगे। इसलिए हमने गेंद से छेड़छाड़ की बात तो स्वीकार की, लेकिन इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में गलत जानकारी दी। हमने कहा कि टेप और मैदान से उठाई गई किसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था।"

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यह एक और झूठ था। ऐसा झूठ, जो उस समय बोला गया, जब हम कथित तौर पर अपनी गलती की जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे थे। आज जब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करता हूं, तो मुझे बहुत पछतावा होता है। हम डरे हुए थे। हम दबाव में थे। हम ऐसी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जो तेजी से हमारे नियंत्रण से बाहर जा रही थी।

जांच और चुप्पी केपटाउन टेस्ट के बाकी दिन बेहद तनावपूर्ण थे। निजी बातचीत हो रही थी। आगे क्या होगा, इसे लेकर अनिश्चितता थी और ऐसा लग रहा था कि हमारी पूरी दुनिया बिखर रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। मैच के बाद मुझे याद है कि दौरे पर मौजूद खिलाड़ियों और स्टाफ की एक लंबी बैठक हुई थी। हमने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देने और सार्वजनिक रूप से स्वीकार की जाने वाली जानकारियों के बारे में चर्चा की। तब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि सैंडपेपर के इस्तेमाल को अब छिपाया नहीं जा सकता।

उस बैठक में किसी ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि उसे मेरे सैंडपेपर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा। इसके उलट, सभी लोग मुझे सलाह देने लगे कि टीम को इस सैंडपेपर विवाद से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। मैंने खुद को यह समझा लिया था कि मैं टीम के फायदे के लिए अपनी भूमिका निभा रहा हूं। लेकिन अब मेरे सामने यह संभावना थी कि मेरा अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म हो सकता है। आखिरकार, पूरी टीम के इस विवाद का जिम्मेदार मुझे ही बना दिया गया।

दो शब्द, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया 2021 में जब मैं डरहम की ओर से काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, तब मैंने 'द गार्जियन' को एक इंटरव्यू दिया था। उस बातचीत के दौरान मुझसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जानकारी को लेकर सवाल पूछा गया। यह सवाल मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैं कई वर्षों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहता था और दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं को दोबारा सामने नहीं लाना चाहता था। जब मुझसे इस बारे में और सवाल किए गए, तो मैंने गेंदबाजों की जानकारी को लेकर सिर्फ दो शब्द कहे थे- 'यह खुद ही स्पष्ट है' (Self-explanatory)।

मेरा इरादा कोई बड़ा सार्वजनिक खुलासा करने का नहीं था, लेकिन मेरे इन कुछ शब्दों ने पूरे विवाद को फिर से जिंदा कर दिया। इसके बाद पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि न्यूलैंड्स में टीवी फुटेज सामने आने से पहले उन्हें गेंद से छेड़छाड़ के लिए सैंडपेपर मैदान पर ले जाने की जानकारी थी। उस बयान को पढ़ना मेरे लिए बेहद दर्दनाक था।

पोर्ट एलिजाबेथ और न्यूलैंड्स में मैदान पर हुई बातचीत, गेंद के प्रदर्शन को लेकर मिली प्रतिक्रियाएं और विकेट गिरने के बाद साथ मिलकर मनाया गया जश्न मेरी यादों में था। इसलिए उस बयान को स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि मैंने उन बातचीत का पूरा विवरण कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिया था। मैंने ऐसा उसी वजह से किया, जिसकी वजह से उस्मान कभी नहीं बोले, डेव (डेविड वॉर्नर) कभी नहीं बोले और पिछले सप्ताह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले अपने इंटरव्यू में मिचेल मार्श ने भी कुछ नहीं कहा। वह वजह थी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा और उसके लिए कुछ भी करने की चाहत।

सच्चाई बताने से घटनाओं की पहले से बताई गई कहानी पर सवाल उठते, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) पर दबाव बढ़ता और पहले बोले गए झूठ भी सामने आते। यही वह विरोधाभास है, जिससे मैं पिछले कई वर्षों से जूझ रहा हूं। सार्वजनिक प्रतिक्रिया और उन गेंदबाजों की प्रतिक्रिया से मुझे दुख पहुंचा। इस घटना के बाद अपनी जिंदगी को नए सिरे से अर्थ देने में भी मुझे काफी परेशानी हुई।

वह करियर, जिसे मैं दोबारा बना सकता था 2018 में जब मैंने अपनी सजा स्वीकार की थी, तब मुझे विश्वास था कि डेव, स्टीव और मैं पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर, अपना निलंबन पूरा करके और यह दिखाकर कि हम बदल चुके हैं, एक दिन अपना अंतरराष्ट्रीय करियर दोबारा बना सकेंगे। मुझे उम्मीद थी कि उस ड्रेसिंग रूम में मेरे साथ रहे लोग भी समझेंगे कि मैंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। मुझे विश्वास था कि समय के साथ मेरा प्रदर्शन और मेरा व्यवहार मुझे एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिला सकता है।

शेफील्ड शील्ड क्रिकेट में ऐसे भी दौर आए, जब मेरी फॉर्म अच्छी नहीं थी और मैं टेस्ट टीम में चयन की दौड़ में शीर्ष पर नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे मौके भी आए, जब मुझे सचमुच लगा कि मैंने चयन के लिए पर्याप्त प्रदर्शन किया है। मैं लगातार अभ्यास करता रहा, मुकाबले खेलता रहा, रन बनाता रहा और दोबारा ऑस्ट्रेलिया की बैगी ग्रीन कैप पहनने का सपना देखता रहा, लेकिन जिन मौकों की मुझे उम्मीद थी, वे उस तरह नहीं मिले, जैसा मैंने सोचा था।

टीम का चयन कई चीजों पर निर्भर करता है। क्रिकेट से जुड़े कारण, दूसरे खिलाड़ियों की दावेदारी, अलग-अलग परिस्थितियां और ऐसे फैसले भी होते हैं, जिनमें मेरी कोई भूमिका नहीं होती। कई वर्षों तक मुझे भरोसा था कि मुझे चुना जाएगा, क्योंकि मुझे चयन प्रक्रिया पर विश्वास था, लेकिन अगर मैं यह कहूं कि मैंने कभी यह नहीं सोचा कि दक्षिण अफ्रीका की इन घटनाओं से जुड़ा अनसुलझा विवाद मेरे चयन में बाधा बना होगा, तो यह झूठ होगा।

पिछले छह वर्षों में प्रतियोगिता के किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा शतक लगाने और इस दौरान आधे से अधिक समय शीर्ष तीन रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहने के बावजूद मुझे कभी मौका नहीं मिला। 2021 में 'सेल्फ एक्सप्लेनेटरी' वाला बयान देने के बाद कुछ लोगों के आसपास मैं लगातार असहज महसूस करने लगा था। मुझे लगता था कि ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में मेरी मौजूदगी उन सवालों को फिर से खड़ा कर सकती है, जिन्हें कुछ लोग पीछे छोड़ना चाहते थे।

मैंने सोचा कि शायद मुझे टीम में नहीं चुनना ही सबसे आसान विकल्प है। मेरी राय में यह काफी अनुचित है। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की रही कि किसी ने भी मेरे नजरिए और दक्षिण अफ्रीका तथा सैंडपेपर विवाद की पूरी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। इसमें ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता और कोचिंग स्टाफ भी शामिल हैं, जो टीम चयन से जुड़े फैसले लेते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा बनने की चाहत में एक बहुत बड़ी गलती की।

मैंने गलती की, अपनी गलती स्वीकार की, कड़ी सजा भुगती, वापसी की, रन बनाए और इस उम्मीद में खेलता रहा कि मुझे दोबारा ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुना जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और इन वर्षों में कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि इस घटना ने मुझे हमेशा के लिए टीम से बाहर का व्यक्ति बना दिया है।

निष्कर्ष आठ वर्षों तक मैंने चुपचाप यह सब सहा है। मैं अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन अब मैं यह बदल सकता हूं कि आगे क्या करता हूं। उस्मान की किताब के सामने आने से मुझे यह भरोसा मिला है कि दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं का मामला वास्तव में कभी पूरी तरह सुलझा ही नहीं था। आज भी कई सवालों का जवाब नहीं मिला हैं। घटनाओं को लेकर अलग-अलग यादें और दावे हैं और कई लोग अलग-अलग तरीकों से इसके परिणाम भुगतते रहे हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि सिर्फ मेरा बयान ही हर सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन अब मैं अपनी पूरी सच्चाई खुलकर सबके सामने रखने के लिए तैयार हूं।

इस पूरे मामले के केंद्र में रहे व्यक्ति के तौर पर मैं अब यह सब इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ हुआ, उसका बोझ सभी की तरफ से अपने ऊपर लेकर चलना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मुझे यह लिखने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया है। न ही मैं इसे किसी दबाव में लिख रहा हूं और न ही इसका कोई आर्थिक फायदा उठाने की मेरी मंशा है। पिछले सप्ताह माइकल क्लार्क ने एक इंटरव्यू में कहा था: