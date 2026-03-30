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कैमरन ग्रीन को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अजिंक्य रहाणे को जवाब, बताया कब तक नहीं करेंगे गेंदबाजी

Mar 30, 2026 11:26 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मुद्दे पर खुद सफाई दी है। CA के अनुसार कैमरन ग्रीन चोटिल हैं, उन्हें लोअर बैक इंजरी है, जिस वजह से उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मैच में गेंदबाजी नहीं की।

कैमरन ग्रीन को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अजिंक्य रहाणे को जवाब, बताया कब तक नहीं करेंगे गेंदबाजी

कैअगर कोई टीम किसी खिलाड़ी पर आईपीएल नीलामी में मोटी रकम खर्च करती है तो उससे वो सब एक्सपेक्ट करती है, जिसे करने की वो काबिलियत रखता है। कैमरन ग्रीन के केस में भी कुछ ऐसा ही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 25.20 करोड़ रुपए की मोटी रकम खर्च कर अपने स्क्वॉड में शामिल किया था। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट कैमरन ग्रीन को आंद्रे रसेल के रिप्लेसमेंट के रूप में देख रहे थे। मगर जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की तो उनके प्राइज टैग पर सवाल उठने लगे। यहां तक कमेंट्री कर रहे अश्विन और आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाए।

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कोलकाता नाइट राइडर्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मैच में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। केकेआर 220 का स्कोर भी डिफेंड नहीं कर पाई। जब कप्तान अजिंक्य रहाणे से मैच के बाद कैमरन ग्रीन के बॉलिंग ना करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, ‘यह सवाल आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना होगा।’

अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मुद्दे पर खुद सफाई दी है। CA के अनुसार कैमरन ग्रीन चोटिल हैं, उन्हें लोअर बैक इंजरी है, जिस वजह से उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मैच में गेंदबाजी नहीं की।

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने कहा, "कैमरन की पीठ के निचले हिस्से में चोट है, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाज़ी से दूर रहना होगा। कैमरन फिलहाल भारत में अपनी गेंदबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि वे लगभग 10-12 दिनों में वापसी कर सकें। KKR को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें इस जानकारी की पूरी जानकारी है।"

कैमरन ग्रीन के लिए आईपीएल 2026 का पहला मैच एकदम साधारण रहा। नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए 10 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली, जिसमें एक चौका और एक छक्का लगाया। केकेआर के फैंस उम्मीद करेंगे कि ग्रीन जल्दी फिट हो और टीम की जीत में अपना पूरा योगदान दे सके।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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