कैमरन ग्रीन ने 2025 में खेली हैं तेजतर्रार पारियां, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी बल्ला गरजा

कैमरन ग्रीन ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में तेजतर्रार पारी खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम खराब शुरुआत से उबरने में सफल रही।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मैच में 30 के स्कोर पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे लेकिन कैमरून ग्रीन की छोटी ही सही लेकिन धमाकेदार पारी की बदौलत टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। कैमरून ग्रीन ने इस साल टी20 इंटरनेशनल में तीन अर्धशतकीय पारियां खेली है और आज भी वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे। खराब शुरुआत के बावजूद उन्होंने अपने शॉट लगाए और आउट होने से पहले ताबड़तोड़ 35 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 178 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम डेविड ने सर्वाधिक 83 रन बनाए। ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने 2025 में ज्यादा बड़ी पारियां नहीं खेली है लेकिन इस साल सिर्फ 6 मैचों में उन्होंने 240 रन बनाए हैं। उन्होंने तीन अर्धशतक भी जड़े हैं। ग्रीन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ये तीनों फिफ्टी लगाए थे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में कैमरन ग्रीन जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो टीम ने ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिश का विकेट गंवा दिया था। ग्रीन ने उतरते ही लिंडे के ओवर में लगातार गेंदों पर तीन बाउंड्री लगाई। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद उन्होंने ग्रीन के साथ मिलकर पारी को संभाला।