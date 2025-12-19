Cricket Logo
IPL लॉटरी लगने के बाद कैमरन ग्रीन का शर्मनाक प्रदर्शन, KKR के फैंस होंगे निराश

संक्षेप:

आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का टैग अपने नाम करने के बाद कैमरन ग्रीन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में भी वह सस्ते में आउट हो गए।

Dec 19, 2025 10:54 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला कैमरन ग्रीन की लॉटरी उस समय लगी जब IPL ऑक्शन 2026 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाकर अपने स्क्वॉड में शामिल किया। नीलामी में केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कैमरन ग्रीन को लेकर जंग चली जिसे अंत में कोलकाता ने 25.20 करोड़ की बोली लगाकर अपने नाम किया। ग्रीन इसी के साथ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। आईपीएल ऑक्शन वाले ही दिन ग्रीन इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट की पहली पारी में बिना खाता खोले आउट हो गए। केकेआर के फैंस को उम्मीद थी कि दूसरी पारी में वह दमदार प्रदर्शन करेंगे, मगर इस बार भी उन्होंने निराश किया।

कैमरन ग्रीन इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 7 रन बनाकर आउट हुए। वह दो पारियों में मिलाकर इस मैच में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन फीका रहा, 11 ओवर में 33 रन खर्च कर उन्होंने 1 विकेट चटकाया।

कैमरन ग्रीन के अगर एशेज 2025 के प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक 3 मैचों में 19 की औसत के साथ उनके बल्ले से मात्र 76 ही रन निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 57 की औसत के साथ अब तक सीरीज में 2 ही विकेट चटकाए हैं।

IPL के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी-

कैमरन ग्रीन- 25.20 करोड़

मिचेल स्टार्क- 24.75 करोड़

पैट कमिंस- 20.50 करोड़

सैम करन- 18.50 करोड़

कैमरन ग्रीन- 17.50 करोड़

बात एशेज 2025 की करें तो 5 मैच की इस सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना दबदबा बनाए हुई है। तीसरे मुकाबले में भी वह मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ऐलेक्स कैरी के शतक के दम पर 371 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड 286 पर ढेर हो गया। पहली पारी में 85 रनों की बढ़त के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना चुका है और उनकी कुल लीड 266 रनों की हो गई है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
