IPL लॉटरी लगने के बाद कैमरन ग्रीन का शर्मनाक प्रदर्शन, KKR के फैंस होंगे निराश

संक्षेप: आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का टैग अपने नाम करने के बाद कैमरन ग्रीन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में भी वह सस्ते में आउट हो गए।

ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला कैमरन ग्रीन की लॉटरी उस समय लगी जब IPL ऑक्शन 2026 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाकर अपने स्क्वॉड में शामिल किया। नीलामी में केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कैमरन ग्रीन को लेकर जंग चली जिसे अंत में कोलकाता ने 25.20 करोड़ की बोली लगाकर अपने नाम किया। ग्रीन इसी के साथ आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। आईपीएल ऑक्शन वाले ही दिन ग्रीन इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट की पहली पारी में बिना खाता खोले आउट हो गए। केकेआर के फैंस को उम्मीद थी कि दूसरी पारी में वह दमदार प्रदर्शन करेंगे, मगर इस बार भी उन्होंने निराश किया।

कैमरन ग्रीन इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 7 रन बनाकर आउट हुए। वह दो पारियों में मिलाकर इस मैच में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन फीका रहा, 11 ओवर में 33 रन खर्च कर उन्होंने 1 विकेट चटकाया।

कैमरन ग्रीन के अगर एशेज 2025 के प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक 3 मैचों में 19 की औसत के साथ उनके बल्ले से मात्र 76 ही रन निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 57 की औसत के साथ अब तक सीरीज में 2 ही विकेट चटकाए हैं।

IPL के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी- कैमरन ग्रीन- 25.20 करोड़

मिचेल स्टार्क- 24.75 करोड़

पैट कमिंस- 20.50 करोड़

सैम करन- 18.50 करोड़

कैमरन ग्रीन- 17.50 करोड़