Cameron Green Creates History hit Fastest ODI century vs South Africa break 19 years old record कैमरन ग्रीन ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ठोका सबसे तेज शतक
Cameron Green Creates History hit Fastest ODI century vs South Africa break 19 years old record

कैमरन ग्रीन ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ठोका सबसे तेज शतक

कैमरन ग्रीन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड मैथ्य हेडन के नाम था।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 04:21 PM
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेली। उन्होंने 47 गेंद में शतक लगाया और इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 2023 में 40 गेंद में शतक लगाया था। इस पारी के दौरान कैमरन ग्रीन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 50 ओवर में दो विकेट खोकर 431 रन बनाए। इसके जवाब में अफ्रीका की टीम 24.5 ओवर में 155 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज का आखिरी मैच 276 रनों से जीता। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन ने शतकीय पारी खेली। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने दोनों वनडे मैचों में जीत हासिल की थी।

कैमरन ग्रीन ने 47 गेंदों में शतक लगाया, जोकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक है। उन्होंने मैथ्य हेडन का 2006 में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ा। हेडन ने 66 गेंदों में शतक लगाया था। इस लिस्ट में युसूफ पठान तीसरे नंबर पर हैं। पठान ने 68 गेंद में शतक जड़ा था। अब्दुल रजाक ने 70 और रिकी पोंटिंग ने 71 गेंदों में शतक लगाया है।

ये भी पढ़ें:वनडे में एक पारी में शतक लगाने वाले तीन बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीका का रहा है जलवा

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। मार्श ने 106 गेंद में 100 और ट्रेविस हेड ने 103 गेंद में 142 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 250 रन की साझेदारी हुई। अफ्रीका को पहला विकेट 35वें ओवर में मिला। इसके बाद कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 55 गेंद में 118 रन ठोक दिए। अपनी पारी में उन्होंने 8 छक्के और 6 चौके लगाए।