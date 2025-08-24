कैमरन ग्रीन ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ठोका सबसे तेज शतक

कैमरन ग्रीन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड मैथ्य हेडन के नाम था।

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेली। उन्होंने 47 गेंद में शतक लगाया और इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 2023 में 40 गेंद में शतक लगाया था। इस पारी के दौरान कैमरन ग्रीन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 50 ओवर में दो विकेट खोकर 431 रन बनाए। इसके जवाब में अफ्रीका की टीम 24.5 ओवर में 155 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज का आखिरी मैच 276 रनों से जीता। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन ने शतकीय पारी खेली। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने दोनों वनडे मैचों में जीत हासिल की थी।

कैमरन ग्रीन ने 47 गेंदों में शतक लगाया, जोकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक है। उन्होंने मैथ्य हेडन का 2006 में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ा। हेडन ने 66 गेंदों में शतक लगाया था। इस लिस्ट में युसूफ पठान तीसरे नंबर पर हैं। पठान ने 68 गेंद में शतक जड़ा था। अब्दुल रजाक ने 70 और रिकी पोंटिंग ने 71 गेंदों में शतक लगाया है।