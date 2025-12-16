कैमरन ग्रीन ने तोड़ा मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड, बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी

संक्षेप: कैमरन ग्रीन आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। केकेआर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है।

ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला कैमरन ग्रीन आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिकॉर्डतोड़ बोली लगाते हुए 25.20 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। ग्रीन ने इसी के साथ मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्हें भी केकेआर ने आईपीएल 2023 के ऑक्शन में 24.75 करोड़ रुपए का खरीदा था। कैमरन ग्रीन की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआत से ही बनी हुई थी। पहले उनकी जंग राजस्थान रॉयल्स से हुई। आरआर ने 13.40 करोड़ के बाद अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसके बाद सीएसके की एंट्री हुई। सीएसके ने 25 करोड़ के बाद हार मान ली।

कैमरन ग्रीन जरूर आईपीएल 2026 की नीलामी में 25.20 करोड़ रुपए के बिके हैं, मगर उन्हें नियमों के तहत 18 करोड़ रुपए से अधिक नहीं मिलेंगे।