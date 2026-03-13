द हंड्रेड के टॉप 7 महंगे खिलाड़ियों को जितना मिला उतना तो IPL में अकेले कैमरन ग्रीन को मिल गया था!
आईपीएल की मिनी नीलामी में कैमरन ग्रीन को जितने कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, उतने में द हंड्रेड के टॉप 7 महंगे खिलाड़ी खरीदे जा सकते थे। ये आंकड़ा बताता है कि दोनों लीग में वित्तीय तौर पर कितना बड़ा फर्क है।
इंग्लैंड के क्रिकेट लीग द हंड्रेड के लिए गुरुवार को खिलाड़ियों की नालामी हुई। सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा, जिसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश दिख रहा है। द हंड्रेड नीलामी की बात करें तो जेम्स कोल सबसे महंगे खिलाड़ी रहे जिन्हें लंदन स्पिरिट ने करीब 4.8 करोड़ भारतीय रुपये में खरीदा। टॉप 10 महंगे खिलाड़ियों में आदिल रशीद, जो रूट, ऐडन मारक्रम जैसे कुछ बड़े नाम भी रहे। पिछले साल दिसंबर में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए भी मिनी नीलामी हुई थी। दिलचस्प बात ये है कि आईपीएल की मिनी नीलामी में कैमरन ग्रीन को जितने कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, उतने में द हंड्रेड के टॉप 7 महंगे खिलाड़ी खरीदे जा सकते थे। ये आंकड़ा बताता है कि दोनों लीग में वित्तीय तौर पर कितना बड़ा फर्क है।
द हंड्रेड की 2026 के लिए हुई नीलामी में सबसे महंगे टॉप 7 खिलाड़ियों को कुल मिलाकर 24.73 करोड़े रुपये मिले। इससे ज्यादा तो आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में अकेले कैमरन ग्रीन को मिले थे।
ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था और वह आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। मतलब ग्रीन को द हंड्रेड के सबसे महंगे खिलाड़ी से करीब 5 गुना मिले। श्रीलंका के मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये मिले थे। इतना ही नहीं, अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये मिले यानी द हंड्रेड के सबसे महंगे खिलाड़ी के ढाई गुना से भी ज्यादा, तकरीबन 3 गुना।
आइए देखते हैं आईपीएल 2026 और द हंड्रेड 2026 के टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट।
द हंड्रेड 2026 के टॉप 10 महंगे खिलाड़ी
1- जेम्स कोल्स- 4.8 करोड़ रुपये (लंदन स्पिरिट)
2- टॉम करन- 3.2 करोड़ रुपये (एमआई लंदन)
3- आदिल रशीद- 3.08 करोड़ रुपये (सदर्न ब्रेव)
4- हेनरिक क्लासेन- 3.08 करोड़ रुपये (मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स ने प्री-साइन किया था)
5- जो रूट- 2.95 करोड़ रुपये (वेल्श फायर)
6- डैन लॉरेंस- 2.58 करोड़ रुपये (सनराइजर्स लीड्स)
7- स्कॉट करी- 2.58 करोड़ रुपये (बर्मिंघम फीनिक्स)
8- ऐडन मारक्रम- 2.46 करोड़ रुपये (मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स)
9- जोश टंग- 2.46 करोड़ रुपये (मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स)
10- जेम्स विंस- 2.34 करोड़ रुपये (एमआई लंदन)
आईपीएल 2026 के टॉप 10 महंगे खिलाड़ी
1- कैमरन ग्रीन- 25.20 करोड़ रुपये (केकेआर)
2- मथीशा पथिराना- 18 करोड़ रुपये (केकेआर)
3- प्रशांत वीर- 14.2 करोड़ रुपये (सीएसके)
4- कार्तिक शर्मा- 14.20 करोड़ रुपये (सीएसके)
5- लियाम लिविंगस्टन - 13 करोड़ रुपये (एसआरएच)
6- मुस्तफिजुर रहमान- 9.2 करोड़ रुपये (केकेआर ने बाद में रिलीज कर दिया)
7- जोश इंगलिस- 8.60 करोड़ रुपये (एलएसजी)
8- आकिब नबी- 8.4 करोड़ रुपये (दिल्ली कैपिटल्स)
9- रवि बिश्नोई- 7.2 करोड़ रुपये (राजस्थान रॉयल्स)
10- वेंकटेश अय्यर- 7 करोड़ रुपये (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
