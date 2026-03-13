होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
द हंड्रेड के टॉप 7 महंगे खिलाड़ियों को जितना मिला उतना तो IPL में अकेले कैमरन ग्रीन को मिल गया था!

Mar 13, 2026 03:12 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आईपीएल की मिनी नीलामी में कैमरन ग्रीन को जितने कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, उतने में द हंड्रेड के टॉप 7 महंगे खिलाड़ी खरीदे जा सकते थे। ये आंकड़ा बताता है कि दोनों लीग में वित्तीय तौर पर कितना बड़ा फर्क है।

इंग्लैंड के क्रिकेट लीग द हंड्रेड के लिए गुरुवार को खिलाड़ियों की नालामी हुई। सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा, जिसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश दिख रहा है। द हंड्रेड नीलामी की बात करें तो जेम्स कोल सबसे महंगे खिलाड़ी रहे जिन्हें लंदन स्पिरिट ने करीब 4.8 करोड़ भारतीय रुपये में खरीदा। टॉप 10 महंगे खिलाड़ियों में आदिल रशीद, जो रूट, ऐडन मारक्रम जैसे कुछ बड़े नाम भी रहे। पिछले साल दिसंबर में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए भी मिनी नीलामी हुई थी। दिलचस्प बात ये है कि आईपीएल की मिनी नीलामी में कैमरन ग्रीन को जितने कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, उतने में द हंड्रेड के टॉप 7 महंगे खिलाड़ी खरीदे जा सकते थे। ये आंकड़ा बताता है कि दोनों लीग में वित्तीय तौर पर कितना बड़ा फर्क है।

द हंड्रेड की 2026 के लिए हुई नीलामी में सबसे महंगे टॉप 7 खिलाड़ियों को कुल मिलाकर 24.73 करोड़े रुपये मिले। इससे ज्यादा तो आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में अकेले कैमरन ग्रीन को मिले थे।

ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था और वह आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। मतलब ग्रीन को द हंड्रेड के सबसे महंगे खिलाड़ी से करीब 5 गुना मिले। श्रीलंका के मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये मिले थे। इतना ही नहीं, अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये मिले यानी द हंड्रेड के सबसे महंगे खिलाड़ी के ढाई गुना से भी ज्यादा, तकरीबन 3 गुना।

आइए देखते हैं आईपीएल 2026 और द हंड्रेड 2026 के टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट।

द हंड्रेड 2026 के टॉप 10 महंगे खिलाड़ी

1- जेम्स कोल्स- 4.8 करोड़ रुपये (लंदन स्पिरिट)

2- टॉम करन- 3.2 करोड़ रुपये (एमआई लंदन)

3- आदिल रशीद- 3.08 करोड़ रुपये (सदर्न ब्रेव)

4- हेनरिक क्लासेन- 3.08 करोड़ रुपये (मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स ने प्री-साइन किया था)

5- जो रूट- 2.95 करोड़ रुपये (वेल्श फायर)

6- डैन लॉरेंस- 2.58 करोड़ रुपये (सनराइजर्स लीड्स)

7- स्कॉट करी- 2.58 करोड़ रुपये (बर्मिंघम फीनिक्स)

8- ऐडन मारक्रम- 2.46 करोड़ रुपये (मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स)

9- जोश टंग- 2.46 करोड़ रुपये (मैनचेस्टर सुपर जॉइंट्स)

10- जेम्स विंस- 2.34 करोड़ रुपये (एमआई लंदन)

आईपीएल 2026 के टॉप 10 महंगे खिलाड़ी

1- कैमरन ग्रीन- 25.20 करोड़ रुपये (केकेआर)

2- मथीशा पथिराना- 18 करोड़ रुपये (केकेआर)

3- प्रशांत वीर- 14.2 करोड़ रुपये (सीएसके)

4- कार्तिक शर्मा- 14.20 करोड़ रुपये (सीएसके)

5- लियाम लिविंगस्टन - 13 करोड़ रुपये (एसआरएच)

6- मुस्तफिजुर रहमान- 9.2 करोड़ रुपये (केकेआर ने बाद में रिलीज कर दिया)

7- जोश इंगलिस- 8.60 करोड़ रुपये (एलएसजी)

8- आकिब नबी- 8.4 करोड़ रुपये (दिल्ली कैपिटल्स)

9- रवि बिश्नोई- 7.2 करोड़ रुपये (राजस्थान रॉयल्स)

10- वेंकटेश अय्यर- 7 करोड़ रुपये (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

