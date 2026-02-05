Cricket Logo
India vs Pakistan मैच पर सस्पेंस: ये तूफान से पहले की शांति है या महामुकाबला रद्द होने का संकेत?

संक्षेप:

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 मैच पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है या महामुकाबला रद्द होने का संकेत? ये समझना अभी के लिए बेहद कठिन है। एक फरवरी को पाकिस्तान ने बॉयकॉट का ऐलान किया था। 

Feb 05, 2026 07:30 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ICC, PCB और BCCI सबके सब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के मुद्दे पर शांत पड़े हुए हैं। एक फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप 2026 में खेलेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। कुछ ही देर बाद आईसीसी की ओर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दी गई कि इसके दुष्परिणाम होंगे, लेकिन इसके बाद से सब चुप बैठे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर से ये बात दोहराई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। इस सस्पेंस के बीच ये तूफान से पहले की शांति या फिर महामुकाबला रद्द हो चुका है?

माना जा रहा है कि बॉयकॉट इस मामले पर आखिरी फैसला नहीं हो सकता, लेकिन इस बात की संभावना हैयह फैसला पाकिस्तान सरकार ने लिया है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रद्द हो जाए। हालांकि, पाकिस्तान के मामले में आखिरी घंटे तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले साल एशिया कप के दौरान हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी बात से पलट गया था। हालांकि, क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें त ICC बोर्ड और उसके सदस्य काम से गैरहाजिरी को हल्के में नहीं लेंगे।

पाकिस्तान को इसकी जरूर कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन यह बाद की बात है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि दोनों तरफ के बीच-बचाव करने वाले किसी तरह की बैक-चैनल बातचीत में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में खबर आई कि आईसीसी की सीईओ संजोग गुप्ता और चेयरमैन जय शाह मुंबई में जियोस्टार के मालिक मुकेश अंबानी से मिलने आए हैं। जियो स्टार टी20 विश्व कप का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर है।

हालांकि, इस मुंबई वाली मीटिंग में सच्चाई नहीं है, क्योंकि जय शाह और संजोग गुप्ता पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के इनवाइट पर मिलान में हैं। दोनों 145वें IOC सेशन में शामिल हो रहे हैं, जिसमें ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बनने वाले सभी इंटरनेशनल फेडरेशन के रिप्रेजेंटेशन शामिल हैं। अब सवाल वही है कि आज 5 फरवरी है और 15 फरवरी को मैच होना है। क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रद्द हो चुका है या फिर किसी बड़े तूफान की आहट है?

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


ICC BCCI T20 World Cup 2026
