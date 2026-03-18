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मुझे कॉल करो; अबरार अहमद को खरीदकर हमले झेल रही काव्या मारन को ललित मोदी ने की 'मदद की पेशकश'

Mar 18, 2026 04:39 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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काव्या मारन की सह-स्वामित्व वाली सनराइजर्स लीड्स द्वारा द हंड्रेड में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने पर भारत में सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश है। इस बीच आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने काव्या मारन को इस स्थिति से निकालने में 'मदद' की पेशकश की है। 

मुझे कॉल करो; अबरार अहमद को खरीदकर हमले झेल रही काव्या मारन को ललित मोदी ने की 'मदद की पेशकश'

इंग्लैंड की क्रिकेट लीग 'द हंड्रेड' में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने को लेकर सनराइजर्स लीड्स और उसकी मालकिन काव्या मारन को आलोचनाएं झेलनी पड़ी है। भारत में सोशल मीडिया पर तो एक बड़े तबके ने किसी भारतीय के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी के पाकिस्तान खिलाड़ी को खरीदने पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने तो इस मुद्दे पर बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। मिडडे के लिए लिखे अपने कॉलम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फीस के तौर पर पैसे देना भारतीयों की मौत में योगदान देने जैसा है। इस बीच आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने काव्या मारन को इस स्थिति से निकालने में 'मदद' की पेशकश की है। मारन को लक्षित करके उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में अपील की है कि उन्हें कॉल करें।

सोशल मीडिया पर आक्रोश

द हंड्रेड के लिए हुई नीलामी में भारतीय के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को 1 लाख 90 हजार पाउंड में खरीदा था। इस तरह अबरार अहमद पहले ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए जिन्हें लीग में भारतीयों के स्वामित्व वाली किसी फ्रेंचाइजी ने खरीदा। इसे लेकर भारत में सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। आक्रोशित यूजर्स इस महीने के आखिर में शुरू हो रहे आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के बहिष्कार का ट्रेंड भी चलाने लगे। सोशल मीडिया पर सन टीवी नेटवर्क की एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर और सनराइजर्स लीड्स की को-ओनर काव्या मारन पर तीखे हमलों की बाढ़ आ गई। उसी बीच सनराइजर्स के हेड कोच डेनियल वेटोरी ने ये कह दिया कि उनके तो रेडार पर पाकिस्तान के एक और स्पिनर उस्मान तारिक भी थे।

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ललित मोदी की काव्या मारन को 'मदद की पेशकश'

सोशल मीडिया पर आक्रोश के बीच आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने काव्या मारन को संदेश देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में एक मोशन ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जिसमें लिखा था, ‘जब फैंस में पहले से ही आक्रोश हो तब पाकिस्तानी खिलाड़ी पर 2.34 करोड़ रुपये निवेश करना? मैं धारणाओं के संभालने और साम्राज्य बनाने के बारे में एक या दो चीजें जानता हूं। मुझे कॉल कीजिए।’

ललित मोदी ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, ‘द हंड्रेड में सनराइजर्स लीड्स खिलाड़ियों को लेकर विवाद में फंस गई है।’

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ईसीबी ने नीलामी में खिलाड़ियों से भेदभाव के खिलाफ चेताया था

द हंड्रेड की नीलामी से पहले ही इंग्लैंड ऐंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सभी फ्रेंचाइजियों को सख्त चेतावनी दी थी कि खिलाड़ियों के चयन का आधार विशुद्ध रूप से मेरिट और खेल कौशल होना चाहिए। किसी के साथ नस्ल, राष्ट्रीयता, धर्म, रंग वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए नहीं तो बोर्ड कार्रवाई करेगा। दरअसल पिछले महीने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि द हंड्रेड की नीलामी में भारतीयों के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजियां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदने से परहेज पर विचार कर रही हैं। उसी के बाद ईसीबी ने सख्त रुख अपनाया था। बाद में द हंड्रेड की सभी 8 फ्रेंचाइजियों ने बयान जारी कर कहा था कि खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह मेरिट और क्रिकेट से जुड़े कौशल के आधार पर होगा।

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सुनील गावस्कर ने क्या कहा था?

पूरे विवाद पर सुनील गावस्कर की प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी रही। सोमवार को मिड-डे के लिए अपने कॉलम में उन्होंने लिखा, 'द हंड्रेड में एक भारतीय ओनर की फ्रेंचाइजी द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदने पर मचा हंगामा बिल्कुल भी हैरान नहीं करता। जब से नवंबर 2008 में मुंबई हमला हुआ, भारतीय फ्रेंचाइजी ओनर्स ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया। देरी से ही सही, यह अहसास हुआ कि किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को दी जाने वाली फीस, अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों की मौत में योगदान देना है। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद को मिले पैसे पर अपनी सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। उससे हथियार और बारूद खरीदे जाते हैं। इसी वजह से भारतीय संस्थाओं ने पाकिस्तानी कलाकारों और स्पोर्ट्सपर्सन को बुलाना बंद कर दिया।'

Chandra Prakash Pandey

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चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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