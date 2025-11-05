Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़CAB will give gold plated bat and ball to Richa Ghosh president Sourav Ganguly said Honouring her with this
ऋचा घोष को सोने की परत चढ़ी ये दो चीजें देगा कैब, सौरव गांगुली ने कहा- उन्हें सम्मानित करना…

ऋचा घोष को सोने की परत चढ़ी ये दो चीजें देगा कैब, सौरव गांगुली ने कहा- उन्हें सम्मानित करना…

संक्षेप: ऋचा घोष आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा हैं। बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) विकेटकीपर ऋचा ने एक भव्य सम्मान समारोह में सोने की परत चढ़ी ये दो चीजें देगा।

Wed, 5 Nov 2025 09:31 PMBhasha
share Share
Follow Us on

बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए यहां शनिवार को ईडन गार्डंस पर एक भव्य सम्मान समारोह में खास तौर से बनाए गए सोने की परत चढ़ा बल्ला और गेंद प्रदान करेगा। भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत की शिल्पकारों में से एक ऋचा ने आठ पारियों में 133.52 की स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाए। वह टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली पांच बल्लेबाजों में से थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और महान तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के हस्ताक्षर वाला बल्ला उन्हें भारतीय क्रिकेट में अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। कैब अध्यक्ष गांगुली ने कहा कि अपने बेखौफ खेल से बंगाल और भारत का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी को सम्मानित करना संघ के लिए गर्व की बात है। उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा, ''ऋचा ने असाधारण प्रतिभा और जुझारूपन का प्रदर्शन विश्व स्तर पर किया है। उन्हें सम्मानित करना भारतीय क्रिकेट के लिए उनके अतुलनीय योगदान के प्रति हमारा सम्मान है। वह बंगाल और देश के युवा क्रिकेटरों की प्रेरणास्रोत हैं।''

ये भी पढ़ें:ऐसा सबके साथ होता है...रोहित की जगह गिल को कप्तान बनाए जाने पर बोले गांगुली

सातवें नंबर पर उतरी सिलिगुड़ी की 22 वर्ष की इस क्रिकेटर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डी वाई पाटिल स्टेडियम पर फाइनल में 24 गेंद में 34 रन बनाए थे। भारत ने वह मैच 52 रन से जीता। ऋचा ने एक विश्व कप में सर्वाधिक 12 छक्कों के वेस्टइंडीज के डिएंड्रा डोटिन के रिकॉर्ड की भी बराबरी की।

ये भी पढ़ें:भारत की महिला वर्ल्ड कप जीत 1983 जैसी नहीं...क्या गावस्कर के लॉजिक में है दम?

ऋचा ने हाल ही में कहा कि भारत की विश्व कप विजेता टीम विश्वास और अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता की नींव पर बनी, जिसमें कोच अमोल मजूमदार ने उन्हें ‘फिनिशर’ की भूमिका सौंपी। उन्होंने जियो स्टार के ‘फॉलो द ब्लू’ कार्यक्रम में कहा, ''मेरा मुख्य काम मैच में आखिर तक टिककर तेजी से रन बनाने का था। मुझे जब भी बल्लेबाजी का मौका मिला तो मैंने यही करने की कोशिश की। मैंने स्ट्राइक रेट ऊंचा रखकर विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया।''

Richa Ghosh Womens Cricket World cup 2025 Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |