Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वैभव सूर्यवंशी के नाजुक कंधों पर लीडरशिप का बोझ, कहीं बर्बाद ना हो जाए 'वंडर किड' का टैलेंट!

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन की टीम का उपकप्तान बनाया गया है। दलीप ट्रॉफी के लिए सिलेक्टर्स ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन असल मायने में यह फैसला बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका फोकस अभी बल्लेबाजी पर होना चाहिए। 

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी अभी कुछ महीने पहले 15 साल के हुए हैं। दो आईपीएल सीजन वे अब तक खेल चुके हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एक्टिव हैं और अब तो इंटरनेशनल क्रिकेटर भी बन गए हैं। इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में कुल 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने हिस्सा लिया है। इस बीच दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को जगह मिली है। बड़ी बात ये नहीं है कि उन्हें टीम में चुना गया है, बल्कि ये है कि उन्हें वाइस कैप्टेंसी दी गई है। अब सवाल उठता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी के नाजुक कंधे इस बोझ को झेलने के लिए तैयार हैं?

माना की वैभव सूर्यवंशी बहुत टैलेंटेड हैं। टी20 टीम में वे आ चुके हैं और अब वनडे टीम उनको शामिल किए जाने की वकालत शुरू हो गई है। इस बीच ईस्ट जोन के सिलेक्टर्स ने ईशान किशन की कप्तानी में दलीप ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बना दिया। बड़ी बात है कि दलीप ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में आपको लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अभी उसे अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने देना चाहिए, लेकिन उन्हें लीडरशिप सौंपी जा रही है।

ये भी पढ़ें:अजिंक्य रहाणे ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, बोले- सच्चाई यह है कि…

अब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी भले ही अंडर 19 क्रिकेट में कप्तानी कुछ मैचों में कर चुके हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन भी थे, लेकिन अब मामला अलग है। अंडर 19 क्रिकेट में सिर्फ टीनएजर होते हैं, लेकिन यहां आपको अपनी उम्र से कई-कई साल बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों के साथ और खिलाफ खेलना है। अब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो। उसका प्रेशर भी आप पर है। शुरुआत भी उस दबाव की वजह से खराब रही थी और अब नाजुक कंधो पर इतना बड़ा बोझ डालना उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी बने उपकप्तान, दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन स्क्वॉड का ऐलान

वंडर किड का टैलेंट भी इससे बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जब आप लीडरशिप का हिस्सा होते हैं तो आप कई बार अपनी बैटिंग पर फोकस नहीं कर पाते हैं। कई उदाहरण आपको इसके मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बल्लेबाज या गेंदबाज हो, वह अच्छा कप्तान बन जाए। हम सचिन तेंदुलकर के साथ भी ये देख चुके हैं। ऐसे में सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि वैभव को उनकी बल्लेबाजी पर ही फोकस करने देना चाहिए था। इस रेड बॉल जोनल टूर्नामेंट के लिए ईस्ट जोन की टीम में कई और खिलाड़ी हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi Duleep Trophy
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।