वैभव सूर्यवंशी के नाजुक कंधों पर लीडरशिप का बोझ, कहीं बर्बाद ना हो जाए 'वंडर किड' का टैलेंट!
वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन की टीम का उपकप्तान बनाया गया है। दलीप ट्रॉफी के लिए सिलेक्टर्स ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन असल मायने में यह फैसला बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका फोकस अभी बल्लेबाजी पर होना चाहिए।
वैभव सूर्यवंशी अभी कुछ महीने पहले 15 साल के हुए हैं। दो आईपीएल सीजन वे अब तक खेल चुके हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एक्टिव हैं और अब तो इंटरनेशनल क्रिकेटर भी बन गए हैं। इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में कुल 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने हिस्सा लिया है। इस बीच दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को जगह मिली है। बड़ी बात ये नहीं है कि उन्हें टीम में चुना गया है, बल्कि ये है कि उन्हें वाइस कैप्टेंसी दी गई है। अब सवाल उठता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी के नाजुक कंधे इस बोझ को झेलने के लिए तैयार हैं?
माना की वैभव सूर्यवंशी बहुत टैलेंटेड हैं। टी20 टीम में वे आ चुके हैं और अब वनडे टीम उनको शामिल किए जाने की वकालत शुरू हो गई है। इस बीच ईस्ट जोन के सिलेक्टर्स ने ईशान किशन की कप्तानी में दलीप ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बना दिया। बड़ी बात है कि दलीप ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में आपको लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अभी उसे अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने देना चाहिए, लेकिन उन्हें लीडरशिप सौंपी जा रही है।
अब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी भले ही अंडर 19 क्रिकेट में कप्तानी कुछ मैचों में कर चुके हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन भी थे, लेकिन अब मामला अलग है। अंडर 19 क्रिकेट में सिर्फ टीनएजर होते हैं, लेकिन यहां आपको अपनी उम्र से कई-कई साल बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों के साथ और खिलाफ खेलना है। अब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो। उसका प्रेशर भी आप पर है। शुरुआत भी उस दबाव की वजह से खराब रही थी और अब नाजुक कंधो पर इतना बड़ा बोझ डालना उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है।
वंडर किड का टैलेंट भी इससे बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जब आप लीडरशिप का हिस्सा होते हैं तो आप कई बार अपनी बैटिंग पर फोकस नहीं कर पाते हैं। कई उदाहरण आपको इसके मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बल्लेबाज या गेंदबाज हो, वह अच्छा कप्तान बन जाए। हम सचिन तेंदुलकर के साथ भी ये देख चुके हैं। ऐसे में सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि वैभव को उनकी बल्लेबाजी पर ही फोकस करने देना चाहिए था। इस रेड बॉल जोनल टूर्नामेंट के लिए ईस्ट जोन की टीम में कई और खिलाड़ी हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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