उस्मान ख्वाजा-डेविड वॉर्नर को ऑस्ट्रेलिया की पोल खोलने की मिली सजा? कमेंट्री पैनल से हुई छुट्टी
उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर को कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया है। दोनों खिलाड़ी फॉक्स क्रिकेट के लिए कमेंट्री कर रहे थे लेकिन अब उन्हें आराम दिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर को फॉक्स क्रिकेट के कमेंट्री रोस्टर से हटा दिया गया है क्योंकि 2018 बॉल-टेम्परिंग मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। फॉक्स स्पोर्ट्स ने कहा कि बढ़ते विवाद पर प्रतिक्रिया देने के दबाव से बचने के लिए दोनों कमेंटेटरों को अगले कुछ हफ्तों में प्रसारण से आराम दिया जाएगा। हालांकि, उनकी वापसी की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत की।
हम स्थिति पर नजर रखना जारी रखेंगे
"हालिया घटनाओं के मद्देनजर उस्मान और डेवी दोनों को अगले कुछ हफ्तों में हमारे प्रसारण से आराम दिया जाएगा। जबकि हम हमेशा अपनी कमेंट्री टीम के सभी सदस्यों का समर्थन करते हैं और विचारों की विविधता का स्वागत करते हैं, जो कि हमारे क्रिकेट की गर्मियों की एक विशेषता है, हम प्रत्येक नई टिप्पणी का जवाब देने के लिए उन पर पड़ने वाले दबाव को भी समझते हैं।
फॉक्स स्पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक स्टीव क्रॉली को कोड स्पोर्ट्स ने यह कहते हुए उद्धृत किया, "हमें लगता है कि खेल पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता जा रहा है जबकि स्थिति सामने आ रही है और हमें लगता है कि दोनों टिप्पणीकारों को उस स्थिति में रखना अनुचित है। हमारा ध्यान अपने दर्शकों को ऑस्ट्रेलिया के ग्रीष्मकालीन क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रसारण प्रदान करने पर केंद्रित है। हम स्थिति पर नजर रखना जारी रखेंगे।"
पूरी टीम को दी बॉल टैंपरिंग की जानकारी
ख्वाजा की आत्मकथा, सब्र के बाद विवाद फिर से उभर आया, जिसमें दावा किया गया कि 2018 केप टाउन टेस्ट के दौरान सैंडपेपर का उपयोग करने की योजना की जानकारी इस घटना पर प्रतिबंधित तीन खिलाड़ियों वॉर्नर, कैमन बैनक्रॉफ्ट और स्टीव स्मिथ से परे थी।
ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने ख्वाजा के दावों को 'पूरी तरह से बकवास' बताते हुए खारिज कर दिया। बाद में बैनक्रॉफ्ट ने द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन के लिए एक लेख में बहस को बढ़ाते हुए आरोप लगाया कि व्यापक टीम को योजना के बारे में पता था और कमिंस सहित गेंदबाजों ने गेंद की स्थिति पर चर्चा की थी। उन्होंने कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 'अंतिम तिनका' बताया जिसने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया।
नए सिरे से लगाए गए आरोपों ने टेस्ट कप्तान के रूप में कमिंस की स्थिति को भी जांच के दायरे में ला दिया है। हालाँकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिन में जारी एक बयान में तेज गेंदबाज को भूमिका में बने रहने का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया को अपने घरेलू टेस्ट समर की शुरुआत 9 दिसंबर को पर्थ में न्यूजीलैंड के खिलाफ करनी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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