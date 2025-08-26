ब्रिटेन में बनेंगे क्रिकेट डोम, आखिर क्या है इनका मकसद? खेल मंत्री लिसा नंदी ने की घोषणा

ब्रिटेन में नए क्रिकेट डोम बनेंगे। इनका मकसद महिलाओं और लड़कियों के खेल को बढ़ावा देना है। ब्रिटिश खेल मंत्री लिसा नंदी ने नए क्रिकेट डोम बनाने की घोषणा की।

ब्रिटिश भारतीय खेल मंत्री लिसा नंदी ने 2026 महिला टी20 विश्व कप से पहले ब्रिटेन में महिलाओं और लड़कियों के खेल को बढ़ावा देने के लिए इंडोर स्थल के रूप में अत्याधुनिक क्रिकेट डोम के निर्माण हेतु नए सरकारी वित्तपोषण की घोषणा की है।

संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग (डीसीएमएस) ने सोमवार को कहा कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को उन क्षेत्रों में उच्चस्तरीय सुविधाएं बनाने में मदद के लिए 15 लाख पाउंड का निवेश प्रदान किया जा रहा है जहां खेलने के लिए उपयुक्त स्थानों की सख्त कमी है।

पूर्वी इंग्लैंड में ल्यूटन और उत्तर में लंकाशर उन शुरुआती क्षेत्रों में शामिल होंगे जहां ये डोम बनाए जाएंगे जिससे क्रिकेट प्रेमी पूरे साल क्रिकेट खेल सकेंगे।

डीसीएमएस मंत्री नंदी ने कहा, ‘‘क्रिकेट में दुनिया भर के समुदायों को प्रेरित करने और एकजुट करने की अद्भुत शक्ति है और आज हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी पृष्ठभूमि के अधिक से अधिक लोगों को इस खेल का अनुभव करने का मौका मिले।’’