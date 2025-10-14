वेस्टइंडीज के जुझारूपन को देख भावुक हुए ब्रायन लारा, बोले- हम मुश्किल दौर से उबर जाएंगे
दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने जुझारूपन और दृढ़ता दिखाई, जिसे देखकर ब्रायन लारा को बहुत गर्व है। कठिन शुरुआत के बाद जिस तरह से टीम ने पारी की हार बचाई, वह तारीफ के काबिल है।
वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने दिल्ली टेस्ट मैच के बाद एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने वेस्टइंडीज की टीम की सराहना की है, जिसने फॉलोऑन खेलने के बाद भारत के सामने 121 रनों का लक्ष्य रखा था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया, लेकिन इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने जुझारूपन और दृढ़ता दिखाई, जिसे देखकर ब्रायन लारा को बहुत गर्व है। कठिन शुरुआत के बाद जिस तरह से टीम ने पारी की हार बचाई, वह तारीफ के काबिल है।
वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रनों पर ढेर हो गई थी। भारत ने 518 रन बनाए थे। 270 रनों की बढ़त भारत को मिली थी और भारत ने फॉलोऑन दे दिया था। इसके बाद जॉन कैम्पबेल और शाई होप ने शतक जड़ा था। वेस्टइंडीज दल के हिस्से के रूप में दिल्ली में मौजूद ब्रायन लारा ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट साझा किया, जिसमें उन्होंने टीम के साथ अपने अनुभव और वेस्टइंडीज क्रिकेट के भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों को दर्शाया।
उन्होंने कहा, “सबसे पहले, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण समय में वेस्टइंडीज क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना मेरे लिए कितने सम्मान की बात है। मैं मौजूदा संघर्ष और सीमित वित्तीय स्थिति को समझता हूं, लेकिन जैसा कि हमारे खिलाड़ी इस समय दिखा रहे हैं, अगर हम पूरी लगन से लड़ें और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें, तो सुरंग के अंत में एक रोशनी जरूर चमकेगी जो हमें इस मुश्किल दौर से उबार ले जाएगी।”
55 वर्षीय दिग्गज ने कहा है कि खिलाड़ियों ने चुनौती को स्वीकार किया। लारा आगे लिखते हैं, "खिलाड़ियों के साथ होने से मैं उनकी वास्तविकता के और करीब पहुंच गया। उन्होंने जितने सवाल पूछे, उससे मुझे पता चला कि वे सिर्फ औपचारिकताएं नहीं निभा रहे हैं - वे खुद को और टीम को इस मुश्किल से बाहर निकालने के तरीके खोज रहे हैं।" वेस्टइंडीज की टीम 2-0 से इस सीरीज को हारी है, लेकिन कैरेबियाई टीम के लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने आखिरी मैच की आखिरी पारी में लड़ाई लड़ी। यहां तक कि चौथी पारी में भारत के 3 विकेट भी निकाले।