Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Brian Lara came to meet Yashasvi Jaiswal and hugged him and says do not beat our bowlers that bad

हमारे गेंदबाजों को इतना मत मारो... वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ने यशस्वी जायसवाल से मांगी रहम की भीख

वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल से रहम की भीख मांगी। भले ही उन्होंने यह बात मजाक में कही हो, लेकिन वह जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने कैरेबियाई गेंदबाजों की हालत दिल्ली टेस्ट में कैसी की।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 11:45 AM
भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाल पारी खेली। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए। दूसरे दिन के खेल के बाद उनकी मुलाकात वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा से हुई, जिन्होंने मजाक में ही सही, लेकिन अपनी टीम के गेंदबाजों के लिए रहम की भीख मांगी।

दरअसल, दूसरे दिन का खेल जब दिल्ली टेस्ट मैच में खत्म हुआ तो यशस्वी जायसवाल मैदान से लौट रहे थे, जबकि वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा मैच के बाद की जानकारी देने के लिए मैदान पर जा रहे थे। बाउंड्री लाइन के पास दोनों की भेंट हुई। इस दौरान ब्रायन लारा का हाल-चाल यशस्वी जायसवाल ने पूछा कि आप कैसे हैं सर? इस पर लारा ने कहा- मैं अच्छा हूं। इसके बाद मजाकिया अंदाज में ब्रायन लारा ने कहा- हमारे गेंदबाजों को इतना मत मारो। इस पर यशस्वी ने कहा- मैं बस कोशिश कर रहा था।

यशस्वी जायसवाल अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी वे दो मैचों की दो पारियों में 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वेस्टइंडीज के पिछले दौरे पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और वहां उन्होंने ऐसी ही विशाल पारी रोहित शर्मा की कप्तानी में खेली थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में 171 रनों की पारी जायसवाल ने खेली थी। अगले मैच में फिर से उन्होंने अर्धशतक जड़ा था। वे अब तक 2 दोहरे शतकों के साथ कुल 6 शतक टेस्ट क्रिकेट में जड़ चुके हैं। 12 अर्धशतक भी वे अब तक 25 टेस्ट मैचों में जड़ने में सफल हुए हैं। यशस्वी अभी सिर्फ 23 साल के हैं, लेकिन कमाल की पारियां वे खेलते जा रहे हैं।

