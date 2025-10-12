हमारे गेंदबाजों को इतना मत मारो... वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ने यशस्वी जायसवाल से मांगी रहम की भीख

वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल से रहम की भीख मांगी। भले ही उन्होंने यह बात मजाक में कही हो, लेकिन वह जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने कैरेबियाई गेंदबाजों की हालत दिल्ली टेस्ट में कैसी की।

भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाल पारी खेली। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए। दूसरे दिन के खेल के बाद उनकी मुलाकात वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा से हुई, जिन्होंने मजाक में ही सही, लेकिन अपनी टीम के गेंदबाजों के लिए रहम की भीख मांगी।

दरअसल, दूसरे दिन का खेल जब दिल्ली टेस्ट मैच में खत्म हुआ तो यशस्वी जायसवाल मैदान से लौट रहे थे, जबकि वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा मैच के बाद की जानकारी देने के लिए मैदान पर जा रहे थे। बाउंड्री लाइन के पास दोनों की भेंट हुई। इस दौरान ब्रायन लारा का हाल-चाल यशस्वी जायसवाल ने पूछा कि आप कैसे हैं सर? इस पर लारा ने कहा- मैं अच्छा हूं। इसके बाद मजाकिया अंदाज में ब्रायन लारा ने कहा- हमारे गेंदबाजों को इतना मत मारो। इस पर यशस्वी ने कहा- मैं बस कोशिश कर रहा था।