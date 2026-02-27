ब्रायन बेनेट को जिंदगीभर सताएगा भारत के खिलाफ शतक से चूकने का गम, बोले- अगर मैं शतक पूरा कर लेता तो…

जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने टी20 विश्व कप में शतक बनाने से तीन रन चूकने के बावजूद कहा कि अगर वह भारत के खिलाफ शतक बनाने में सफल रहते तो अच्छा होता लेकिन वह अपने प्रदर्शन से खुश हैं।

बेनेट ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ''अगर मैं शतक पूरा कर लेता तो अच्छा होता। क्रिकेट में कभी-कभी ऐसा ही होता है। मैं हमेशा उस स्थिति में नहीं रहूंगा। मुझे खुशी है कि मैंने अच्छी पारी खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सका। 250 रन से अधिक का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल था।''

इस 22 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि अच्छी साझेदारी नहीं निभाने के कारण उनकी टीम को नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा, ''जब भी कोई नया बल्लेबाज क्रीज पर उतरता तो मैं उससे यही कहता कि गेंद को अच्छी तरह से देखो और फिर उस पर शॉट लगाओ। मैं क्या कर रहा हूं इसकी चिंता मत करो, बस तुम अपना काम करो। हमारे लिए अच्छी साझेदारी निभाना जरूरी था।''

बेनेट ने पारी के 13वें ओवर में भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने कहा, ''बुमराह का सामना करना मुश्किल था। मैं पहली बार उनके खिलाफ खेल रहा था। वह अव्वल दर्जे के विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। मैं बस यही सोच रहा था की गेंद पर अपना ध्यान केंद्रित रखूं और अपना स्वाभाविक खेल खेलूं। गेंद मेरी जद में थी और मैंने उस पर जोरदार शॉट मारा।''

बेनेट ने कहा कि लक्ष्य बहुत बड़ा था और उसे हासिल करना बहुत मुश्किल था।

उन्होंने कहा, ''250 से 260 रन के लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। यह मैदान पर जाकर खुद को अभिव्यक्त करने, स्कोरबोर्ड की ज्यादा चिंता न करने, अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने और अपने मजबूत पक्षों के अनुसार खेलने का मौका था। अगर नतीजा अच्छा निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो भी ठीक है। आज परिणाम वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे।''

बेनेट ने कहा कि भले ही उनकी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है लेकिन सुपर आठ में जगह बनाने से उनके लिए कई सकारात्मक पहलू रहे हैं।