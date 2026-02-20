होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ब्रायन बेनेट: टी20 विश्व कप 2026 का ऐसा ओपनर जिसे अब तक कोई गेंदबाज नहीं कर पाया है आउट

Feb 20, 2026 10:28 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

जिस तरह जिम्बाब्वे की टीम ने वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया है, उसी तरह उसके ओपनर ब्रायन बेनेट का प्रदर्शन भी उतना ही जानदार है। अब तक इस विश्व कप में प्रतिद्वंद्वी टीम का कोई भी गेंदबाज उन्हें एक बार भी आउट नहीं कर पाया है।

ब्रायन बेनेट: टी20 विश्व कप 2026 का ऐसा ओपनर जिसे अब तक कोई गेंदबाज नहीं कर पाया है आउट

जिम्बाब्वे ने इस टी20 विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उसने अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सुपर-8 में प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर उसे विश्व कप से बाहर ही कर दिया। लेकिन वो तुक्का नहीं था। जिम्बाब्वे ग्रुप बी में अजेय रही है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा श्रीलंका को भी शिकस्त दी। ओमान को हराया और आयरलैंड के खिलाफ पूरा मैच ही बारिश की भेंट चढ़ गया। जिस तरह जिम्बाब्वे की टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया है, उसी तरह उसके ओपनर ब्रायन बेनेट का प्रदर्शन भी जानदार है। अब तक इस विश्व कप में प्रतिद्वंद्वी टीम का कोई भी गेंदबाज उन्हें एक बार भी आउट नहीं कर पाया है।

जिम्बाब्वे ने गुरुवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका को कोलंबो में 6 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका ने सिर्फ 4 विकेट खोकर ये मैच जीत लिया। ब्रायन बेनेट ने 63 रनों की नाबाद पारी खेली।

ये भी पढ़ें:जिम्बाब्वे ने किया एक और उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब श्रीलंका को भी रौंदा

बेनेट ने जब अपना अर्धशतक पूरा किया तो उसका जश्न मनाते हुए वह न तो कूदे, न उछले, न गरजे, न गुर्राए। वह सिर्फ मुस्कुराए और अपने पार्टनर बैटर को गले लगाया। अंदाज ऐसा कि जैसे धांसू प्रदर्शन करना और जीतना आदत सी हो। बेनेट का इस विश्व कप में तीन मैचों में दूसरा अर्धशतक था। तीनों ही मैच में वह नाबाद रहे।

जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था। उस मैच में भी उन्होंने 64 रनों की नाबाद पारी खेली थी। ओमान के खिलाफ मैच में भी वह 48 रन बनाकर नाबाद रहे थे। जिम्बाब्वे को अगर जीत के लिए 104 से ज्यादा का लक्ष्य मिला होता तब बेनेट उस मैच में भी नाबाद अर्धशतक जड़ सकते थे।

ये भी पढ़ें:3 मैच 966 रन, ZIM की श्रीलंका पर जीत, WI-AFG चमके, 19 फरवरी को WC में क्या हुआ?

इस टी20 विश्व कप में बेनेट फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे खिलाड़ी हैं और वो भी महज तीन मैच में। लिस्ट में उनसे ऊपर मौजूद सभी पांचों खिलाड़ियों ने उनसे एक मैच ज्यादा खेले हैं, वजह ये कि आयरलैंड के खिलाफ जिम्बाब्वे का मैच बारिश की वजह से पूरी तरह धुल गया था। एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी।

बेनेट ने इस विश्व कप में अब तक 3 मैच में 2 अर्धशतकों के साथ 175 रन बनाए हैं। तीनों ही मैच में वह नॉट आउट रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट 125 का है। अब तक इस विश्व कप में वह एक भी छक्का नहीं जड़े हैं 22 चौके जड़े हैं। उनसे ज्यादा चौके सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के एडेन मारक्रम के नाम हैं जिन्होंने इस विश्व कप में अब तक 24 चौके लगाए हैं।

ये भी पढ़ें:जिम्बाब्वे से हारने के बावजूद शनाका के तेवर ढीले नहीं पड़े, कहा- हमने जो स्कोर…

बेनेट के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 55 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 1771 रन दर्ज हैं। T20I में उन्होंने अब तक 11 अर्धशतक और एक शतक जड़ा है। उनका सर्वोच्च स्कोर 111 रन है और स्ट्राइक रेट 143.16 का है।

इसी तरह बेनेट ने अब तक जिम्बाब्वे के लिए 11 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक समेत कुल 509 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक ओडीआई भी 11 खेले हैं जिनमें एक शतक के साथ कुल 348 रन बनाए हैं।

टी20 विश्व कप में ग्रुप बी से जिम्बाब्वे के अलावा श्रीलंका ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई किया है। ग्रुप ए से भारत ने टॉप करते हुए सुपर-8 में पहुंचा है जहां उसका मुकाबला बाकी ग्रुप के टॉपरों यानी दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से होना है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Zimbabwe Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।