ब्रायन बेनेट ने अपना विकेट बचाने के लिए क्रिकेट बॉल को बना दिया 'फुटबॉल', आप भी देखिए वीडियो
क्रिकेट की बॉल को फुटबॉल बनाकर एक नहीं, बल्कि दो बार आउट होने से बचे ब्रेनेट। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर को तो उन्होंने बल्ले से रोक लिया था, लेकिन विकेट पर जाने से पहले गेंद को जूते से मारकर स्टंप्स से दूर कर दिया।
क्रिकेट के खेल में अक्सर आपकी फुटबॉल वाली स्किल काम आ जाती है। ये हम एक बार नहीं, बल्कि कई बार देख चुके हैं। वैसे तो ट्रेनिंग सेशन में कई बार खिलाड़ी फुटबॉल से खेलते हैं। शायद यही वजह है कि फुटबॉल का फायदा उनको कई बार अपना विकेट बचाने में भी मिल जाता है। ऐसा ही कुछ इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सुपर 8 के मैच में हुआ। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 48वां मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। इस मैच में अपना विकेट चकाने के लिए ब्रायन बेनेट ने चाचा चौधरी वाला दिमाग लगाया।
दरअसल, जिम्बाब्वे की टीम 257 रनों के विशाल स्कोर का पीछा कर रही थी। ब्रायन बेनेट क्रीज पर थे। पारी का पांचवां ओवर जारी था। जसप्रीत बुमराह ये ओवर कर रहे थे। बुमराह को इस ओवर में दूसरी और पांचवीं गेंद पर ब्रायन बेनेट ने चौके लगा दिए थे। ऐसे में आखिरी गेंद यॉर्कर ही आनी थी। ब्रायन बेनेट भी इसके लिए तैयार थे। बुमराह की लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह आई उस यॉर्कर को बेनेट ने रोक लिया, लेकिन गेंद उछलकर स्टंप्स पर लगने वाली थी, लेकिन बेनेट ने अपने दाएं पैर से हवा में ही गेंद को फुटबॉल की तरह मारा और अपना विकेट बचाया। आप भी देखिए वीडियो…
ब्रायन बेनेट की बात करें तो यह वही बल्लेबाज है, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार आउट हुआ है। 277 रन अब तक इस बल्लेबाज ने बनाए हैं। टीम इंडिया के खिलाफ ये बल्लेबाज भले ही शतक से चूक गया, लेकिन 97 रनों की ये नाबाद पारी किसी शतक से कम नहीं थी। हालांकि, टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन फिर भी उनकी पारी की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वे इतनी बड़ी पारी नहीं खेलते तो जो जीत भारत को 72 रनों से मिली है, वह जीत 100 रनों से भी ज्यादा की होती। ब्रायन बेनेट ने इस पारी में 6 छक्के जड़े, जो टूर्नामेंट में उनके लिए पहली बार छक्का जड़ना भी रहा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
