ब्रायन बेनेट ने अपना विकेट बचाने के लिए क्रिकेट बॉल को बना दिया 'फुटबॉल', आप भी देखिए वीडियो

Feb 27, 2026 05:52 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
क्रिकेट की बॉल को फुटबॉल बनाकर एक नहीं, बल्कि दो बार आउट होने से बचे ब्रेनेट। जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर को तो उन्होंने बल्ले से रोक लिया था, लेकिन विकेट पर जाने से पहले गेंद को जूते से मारकर स्टंप्स से दूर कर दिया।

क्रिकेट के खेल में अक्सर आपकी फुटबॉल वाली स्किल काम आ जाती है। ये हम एक बार नहीं, बल्कि कई बार देख चुके हैं। वैसे तो ट्रेनिंग सेशन में कई बार खिलाड़ी फुटबॉल से खेलते हैं। शायद यही वजह है कि फुटबॉल का फायदा उनको कई बार अपना विकेट बचाने में भी मिल जाता है। ऐसा ही कुछ इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सुपर 8 के मैच में हुआ। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 48वां मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। इस मैच में अपना विकेट चकाने के लिए ब्रायन बेनेट ने चाचा चौधरी वाला दिमाग लगाया।

दरअसल, जिम्बाब्वे की टीम 257 रनों के विशाल स्कोर का पीछा कर रही थी। ब्रायन बेनेट क्रीज पर थे। पारी का पांचवां ओवर जारी था। जसप्रीत बुमराह ये ओवर कर रहे थे। बुमराह को इस ओवर में दूसरी और पांचवीं गेंद पर ब्रायन बेनेट ने चौके लगा दिए थे। ऐसे में आखिरी गेंद यॉर्कर ही आनी थी। ब्रायन बेनेट भी इसके लिए तैयार थे। बुमराह की लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह आई उस यॉर्कर को बेनेट ने रोक लिया, लेकिन गेंद उछलकर स्टंप्स पर लगने वाली थी, लेकिन बेनेट ने अपने दाएं पैर से हवा में ही गेंद को फुटबॉल की तरह मारा और अपना विकेट बचाया। आप भी देखिए वीडियो…

ब्रायन बेनेट की बात करें तो यह वही बल्लेबाज है, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार आउट हुआ है। 277 रन अब तक इस बल्लेबाज ने बनाए हैं। टीम इंडिया के खिलाफ ये बल्लेबाज भले ही शतक से चूक गया, लेकिन 97 रनों की ये नाबाद पारी किसी शतक से कम नहीं थी। हालांकि, टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन फिर भी उनकी पारी की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वे इतनी बड़ी पारी नहीं खेलते तो जो जीत भारत को 72 रनों से मिली है, वह जीत 100 रनों से भी ज्यादा की होती। ब्रायन बेनेट ने इस पारी में 6 छक्के जड़े, जो टूर्नामेंट में उनके लिए पहली बार छक्का जड़ना भी रहा।

