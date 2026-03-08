254 साल के फर्स्ट-क्लास इतिहास में पहली बार, न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर किया कमाल
ब्रेट रैंडेल फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 254 साल के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट चटकाए। यह कारनामा उन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से खेलते हुए रविवार को नेपियर में प्लंकेट शील्ड मैच के दूसरे दिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ किया।
क्रिकेट के मैदान पर आपने हैट्रिक तो बहुत देखी होगी, मगर क्या आपने किसी गेंदबाज को 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट लेते हुए देखा है? ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है, श्रीलंका के लासिथ मलिंगा ने तो इंटरनेशनल करियर में कई बार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए हैं, मगर न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी ने इससे भी बड़ा कमाल कर दिखाया है। ब्रेट रैंडेल फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 254 साल के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट चटकाए। यह कारनामा उन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से खेलते हुए रविवार को नेपियर में प्लंकेट शील्ड मैच के दूसरे दिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ किया। ब्रेट रैंडेल ने 25 रन देकर 7 विकेट लिए और अपने शानदार स्पेल का अंत किया।
ब्रेट रैंडेल फर्स्ट-क्लास मैच में पांच में से पांच विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर हैं। आयरलैंड के इंटरनेशनल खिलाड़ी कर्टिस कैंपर ने पिछले साल एक घरेलू टी20 मैच में ऐसा किया था – वह एक प्रोफेशनल मैच में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने – जबकि जिम्बाब्वे के केलिस नधलोवु ने 2024 में एक घरेलू अंडर-19 टी20 में पांच में से पांच विकेट लिए थे।
ब्रेट रैंडेल ने इस दौरान एक अनोखी हैट्रिक भी ली। यह स्टैग्स की ओर से फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में सिर्फ़ आठवीं हैट्रिक है, और इससे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को सिर्फ 82 रन पर आउट करने में मदद मिली - स्टैग्स के कप्तान टॉम ब्रूस ने 291 रन की बढ़त के साथ फॉलो-ऑन दिया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें