पहली बार हुआ टीम में चयन और आते ही दे दिया विराट और रोहित को लेकर बयान; नए बॉलर ने भरी हुंकार
न्यूजीलैंड की टीम में पहली बार एक गेंदबाज का चयन हुआ है और आते ही उसने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बयान दिया है। हालांकि, ये बयान दोनों दिग्गजों की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है।
भारत के खिलाफ चौथे और पांचवें वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम में चुने गए तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बयान दिया है। रैंडेल ने कहा है कि विराट और रोहित के सामने खुद को परखने के लिए वे बेताब हैं। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार और रविवार को होने वाले अंतिम दो वनडे के लिए 31 वर्षीय रैंडेल को अपनी टीम में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के दो शीर्ष बल्लेबाजों को गेंदबाजी करना उनके लिए विशेष अनुभव होगा। उनके डेब्यू करने की संभावना भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिलीज में उनके पॉसिबल डेब्यू का जिक्र किया है।
रैंडेल से जब पूछा गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों के सामने डेब्यू करना क्या उनके लिए खास होगा तो उन्होंने कहा, ''निश्चित तौर पर। मेरे कहने का मतलब है कि उनके आंकड़े खुद ही सब कुछ बयां करते हैं। मैंने अभी तक उन्हें टीवी पर ही खेलते हुए देखा है इसलिए अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसका भरपूर आनंद लूंगा। मैं उनके खिलाफ अपनी स्किल का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक रहूंगा।'' न्यूजीलैंड के कई प्रमुख गेंदबाज टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में ब्रेट रैडेंल को टीम में जगह मिली है।
मेरे लिए हर विकेट मायने रखेगा- रैंडेल
वहीं, रैंडेल से जब पूछा गया कि उनके निशाने पर क्या कोहली और रोहित के विकेट होंगे तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा, ''मेरे लिए कोई भी विकेट काफी मायने रखता है। वह मेरे खाते में जुड़ जाएगा और संन्यास लेने के बाद उन्हें याद करके अच्छा लगेगा। पिछले दिनों मुझे 'ए' टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला और मैंने कुछ विकेट हासिल किए जिससे मुझे अच्छा महसूस हुआ।''
इस तेज गेंदबाज को भारतीय तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा से बातचीत करने का भी मौका मिला। इस बारे में इस नए-नए न्यूजीलैंड की टीम में आए पेसर ने कहा, ''हम सब एक तरह से एक बड़े परिवार की तरह हैं। कुछ दिन पहले मैच के खत्म होने के बाद मैंने जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा से गेंदबाजी के बारे में और भारत की परिस्थितियों के बारे में बात की थी। अगर मुझे फिर से ऐसा मौका मिलता है तो मैं उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा।'' हालांकि, बुमराह और प्रसिद्ध उन्हें वनडे सीरीज में नहीं दिखेंगे, क्योंकि दोनों टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट