कौन है वो भारतीय खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया की किसी भी टीम में फिट बैठ सकता है? ब्रेट ली ने बताया नाम
ब्रेट ली ने उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताया है, जो ऑस्ट्रेलिया की किसी भी टीम में फिट बैठ सकता है। यह खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि विराट कोहली हैं, जिनकी तारीफ ब्रेट ली ने की है।
भारतीय क्रिकेट टीम के कई सितारों ने बीते कुछ सालों में अपनी छाप इंटरनेशनल क्रिकेट में छोड़ी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी उनमें से बहुत कम खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान ब्रेट ली से जब पूछा गया है कि उन्हें एक भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है, जो ऑस्ट्रेलिया की उस टीम में बिना किसी अगर-मगर के शामिल हो जाए, जिसने एक दशक से ज्यादा समय तक डोमिनेट किया था। इस पर ब्रेट ली ने आंकड़ों के बारे में बात नहीं की, बल्कि माइंडसेट, अनुशासन और इंटेंसिटी को पैमाना बताया। इस पर एक ही भारतीय उनके मुताबिक खरा उतर सकता है, जो कि विराट कोहली हैं।
ब्रेट ली ने बिना किसी अगर-मगर के विराट कोहली का नाम लिया। पूर्व तेज गेंदबाज ने माना है कि अपने करियर के पीक पर कोहली ऑस्ट्रेलियाई सेटअप के लिए एक आइडियल मैच होते, क्योंकि वे सफल होने के लिए लगातार कोशिश करते थे और खेल के प्रति उनका नजरिया बिल्कुल भी किसी चीज से समझौता नहीं करता था। ली ने अथर्व सुदामे से कहा, “विराट कोहली, मुझे लगता है कि अपने अच्छे दिनों में कोहली किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में फिट हो जाते। उनमें आक्रामकता, फिटनेस और मुकाबला करने की क्षमता थी, जिस पर ऑस्ट्रेलिया को गर्व है।”
विराट कोहली को ऐसी तारीफ पहले भी कुछ ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों से मिल चुकी है। इससे पता चलता है कि विराट कोहली का ओहदा विश्व क्रिकेट में कैसा है। कई क्रिकेटर उनसे पहले और उनसे बाद में आए, लेकिन विराट कोहली आज भी अनुशासन, खेल और इंटेंट की वजह से सभी से आगे हैं। दमदार खेल के दम पर विराट कोहली ने एक अलग मुकाम विश्व क्रिकेट में हासिल किया हुआ है। मौजूदा समय में वे सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं, फैंस का सैलाब उमड़ पड़ता है। आईपीएल में भी ऐसा ही देखा जाता है।
विराट हैं अभी वनडे सीरीज से बाहर
दाएं हाथ का यह बल्लेबाज मौजूदा समय में अफगानिस्तान के खिलाफ जारी तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा नहीं है। चोट की वजह से विराट इस सीरीज को नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अगले महीने इंग्लैंड के दौरे पर वह वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं। विराट कोहली अगले महीने खेली जाने वाली सीरीज के लिए फिट हो सकते हैं, क्योंकि चोट से उबरने के लिए पर्याप्त समय उन्हें आईपीएल 2026 का खिताब जीतन के बाद मिल गया है। वे एक महीने तक रिहैब पर हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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